Premijerligaš pravi novi stadion: Biće među najvećim u Engleskoj, rame uz rame sa Vemblijem

Njukasl je spreman da se oprostio od svog "Sent Džejmsis parka" nakon duže od vijeka. Vrijeme je za novi, veći stadion.

Njukasl junajted pravi novi, veći stadion. Zapravo, kako javljaju engleski mediji, u Njukaslu razmatraciju opcije proširenja "Sent Džejmsis parka" i gradnje novog stadiona na potpuno novoj lokaciji.

Sadašnji stadion je napravljen 1892. godine, ali je renoviran više puta, posljednji put 2000. Ima 52.250 sjedećih mjesta, a plan je da novi stadion ima kapacitet 68.000. To bi ga načinilo trećim po veličini u Britaniji iza "Old Traforda" i "Vemblija".

Saudijski Javni investicioni fond (PIF) ima na raspolaganju skoro neograničena sredstva, uložili su mnogo u pojačanja, ali timu ne ide ove sezone i Njukasl je tek 11. na tabeli.

Trener Edi Hau je istakao da je razlog za nešto slabije igre i nejasna vizija kluba koji već dugo ne može da riješi probleme oko izgradnje novog stadiona. Ipak, dobro ide klubu u Ligi šampiona, pa nije sve tako crno kada su rezultati u pitanju.

Stadion neće biti usred ničega

Izvršni direktor kluba Dejvid Hopkinson istakao je da je klub u pregovorima oko nove lokacije, ali da dok se ne riješe stvari oko mjesta za stadion u centru grada, opcija ostaje i obnova starog stadiona.

"Istina je, nismo odlučili. Sent Džejmsis park je čarobno mjesto, biće izvanredno i u subotu kada igramo sljedeću utakmicu. Ima 53.000 mjesta, a mi mislimo da bismo mogli imati i veći kapacitet, što naravno znači i veći prihod, a to je velika investicija. Nismo donijeli konačnu odluku što ćemo učiniti, radimo na tome svaki dan. Odlučujemo je li to obnova ili novi stadion, ovdje ili na novoj lokaciji. No imamo priliku koju razmatramo i na kojoj svakodnevno radimo. Svi naši modeli i planovi za kapacitet kreću se u rasponu od 65 do 68 hiljada mjesta. Ne mislim da je veće od toga dobro, ali isto tako želimo, ako nešto radimo, da to bude značajno i važno. Povećanje od 10 do 15 hiljada mjesta bilo bi ispravno.

Mislim da je novi stadion nešto što razmatramo, ali ne planiramo se previše udaljavati. Ne želimo da završimo na nekom polju usred ničega. Ono što Njukasl čini tako posebnim je upravo to što je Sent Džejmsis park u samom središtu grada, i to ima smisla. Gdje god sam radio, imao sam privilegiju da mi arena ili stadion budu u centru grada, a to je važno. Pogledajte gdje je novi Bernabeu, obnovljeni Bernabeu, Medison Skver Garden… lokacija je bitna."