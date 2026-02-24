logo
Čuveni Englez sudi Crvenoj zvezdi protiv Lila: Crveno-bijeli ga dobro pamte iz Lige šampiona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Entoni Tejlor biće sudija meča između Crvene zvezde i Lila na "Marakani".

Entoni Tejlor biće sudija meča između Crvene zvezde i Lila Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je saznala ko će joj suditi na meču sa Lilom na "Marakani". Nakon pobjede od 1:0 na stadionu "Pjer Moroa" u Lilu, crveno-bijeli dočekuju Francuze u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić", a glavni arbitar meča dolazi iz Engleske. 

Biće to čuveni Entoni Tejlor koga godinama gledamo u Premijer ligi. Bivši zatvorski čuvar je premijerligaški sudija od 2010. godine, a sudio je finale Lige Evrope 2023. godine. Ove godine je vodio mančesterski derbi, duel Arsenala i Liverpula kao i susret Sportiga i Pari Sen Žermena u Ligi šampiona. 

Pomoćnici Entonija Tejlora biće takođe Englezi Gari Besvik i Adam Nan, dok će četvrti sudija biti Sem Berot. U VAR sobi će se naći Majkl Solsberi i Metju Donohju. 

Zvezdi je donio remije

Entoni Tejlor je u karijeri ubjedljivo najviše puta sudio Liverpulu, i to 71 put, a znaju ga i srpski klubovi. Sudio je Crvenoj zvezdi dva meča, i to sa Makabijem iz Haife u kvaliikacijama za Ligu šampiona 2022. godine na "Marakani" i na istom mjestu protiv Jang Bojsa 2019, takođe u kvalifikacijama za LŠ.

Ne bi se bunili sada u Crvenoj zvezdi da se ponove rezultati sa ta dva meča. Oba puta je Crvena zvezda remizirala, jednom 1:1, a drugi put 2:2, a sada bi remi odveo crveno-bijele dalje. 

Tagovi

Liga Evrope FK Crvena zvezda Lil

