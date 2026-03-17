logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Micić i Hapoel preskočili Crvenu zvezdu: Pet timova se odvojilo, ostali će voditi tešku bitku za plej-of

Dragan Šutvić
0

Vasilije Micić je sa Hapoelom stigao do pobjede nad Parizom. Tim iz Izraela djeluje kao siguran putnik u četvrfinale.

Evroliga Hapoel pobijedio Pariz Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Mučio se Hapoel, jurio minus skoro 30 minuta i na kraju uspio da pobijedi odavno otpisani Pariz. Ekipa Dimitrisa Itudisa na kraju je na domaćem terenu savladala rivala 93:82 i tako preskočila Crvenu zvezdu na tabeli.

Hapoel sada ima 19 pobjeda i 11 poraza, nalazi se na petom mjestu sa jednom pobjedom manje od Olimpijakosa, Real Madrida i Valensije, ali i sa jednom odigranom utakmicom manje i djeluje kao sve sigurniji putnik u četvrtfinale.

Vasilije Micić je na parketu proveo skoro 30 minuta i uspeo je da upiše 7 poena, 9 asistencija i 5 skokova, dok je najefikasniji ubjedljivo bio nekadašnji šuter Čikago Bulsa Antonio Blejkni sa 24 poena i 5 skokova. Elajdža Brajant je imao 18, a Den Oturu 15 poena.

Kod Pariza Nadir Hifi je bio sjajan sa 15 poena i 6 asistncija, dok je Džared Roden imao 13 poena. Svi ostali su bili jednocifreni.

Za razliku od Hapoela koji juri neku od prve četiri pozicije na tabeli Pariz nema nikakve šanse. Imaju 12 pobjeda i na čak pet su pobjeda daleko od Barseone na 10. mjestu, sa šest utakmica do kraja takmičenja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Hapoel Tel Aviv košarka Evroliga KK Pariz Vasilije Micić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC