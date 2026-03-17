Micić i Hapoel preskočili Crvenu zvezdu: Pet timova se odvojilo, ostali će voditi tešku bitku za plej-of

Vasilije Micić je sa Hapoelom stigao do pobjede nad Parizom. Tim iz Izraela djeluje kao siguran putnik u četvrfinale.

Mučio se Hapoel, jurio minus skoro 30 minuta i na kraju uspio da pobijedi odavno otpisani Pariz. Ekipa Dimitrisa Itudisa na kraju je na domaćem terenu savladala rivala 93:82 i tako preskočila Crvenu zvezdu na tabeli.

Hapoel sada ima 19 pobjeda i 11 poraza, nalazi se na petom mjestu sa jednom pobjedom manje od Olimpijakosa, Real Madrida i Valensije, ali i sa jednom odigranom utakmicom manje i djeluje kao sve sigurniji putnik u četvrtfinale.

Vasilije Micić je na parketu proveo skoro 30 minuta i uspeo je da upiše 7 poena, 9 asistencija i 5 skokova, dok je najefikasniji ubjedljivo bio nekadašnji šuter Čikago Bulsa Antonio Blejkni sa 24 poena i 5 skokova. Elajdža Brajant je imao 18, a Den Oturu 15 poena.

Kod Pariza Nadir Hifi je bio sjajan sa 15 poena i 6 asistncija, dok je Džared Roden imao 13 poena. Svi ostali su bili jednocifreni.

Za razliku od Hapoela koji juri neku od prve četiri pozicije na tabeli Pariz nema nikakve šanse. Imaju 12 pobjeda i na čak pet su pobjeda daleko od Barseone na 10. mjestu, sa šest utakmica do kraja takmičenja.

