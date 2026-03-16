Da li će Kendrik Nan igrati protiv Zvezde?

Autor Dragan Šutvić
Kendrik Nan dobio je dozvolu Panatinaikosa da ode u Ameriku zbog smrti bake i trebalo bi da se vrati na vrijeme za meč sa Crvenom zvezdom.

Da li će Kendrik Nan igrati za Panatinaikos protiv Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Da li će Kendrik Nan da igra protiv Crvene zvezde u petak u Atini (20.15)? Panatinaikos se oglasio pred utakmicu u Grčkoj i potvrdio da je najbolji igrač ekipe dobio dozvolu da otputuje u Ameriku zbog smrti bake.

"Nan je podnio zahtjev i dobio dozvolu kluba da ode u Ameriku kako bi prisustvovao sahrani svoje bake. Cijela porodica Panatinaikosa mu upućuje saučešće i stoji uz njega i njegovu porodicu u ovom teškom trenutku. Očekuje se da će se Amerikanac vratiti u četvrtak (19. marta) i da će trenirati pred meč sa Zvezdom", stoji u saopštenju.

Iz kluba su uvjereni da će američki košarkaš da se vrati na vrijeme i da bude u konkurenciji za veoma važan meč sa srpskim timom u borbi za plej-of. Zvezda je trenutno šesta na tabeli sa skorom 18-13, dok je PAO na devetom mjestu sa 17-14.

Kada je Nan u pitanju, ove sezone ima prosjek od 19,5 poena, 3,7 asistencija i 2,9 skokova po utakmici. U momentima kada je bio povrijeđen tim Ergina Atamana je upao u rezultatsku krizu, tako da je jasno koliko je važan za ekipu.

