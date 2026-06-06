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Teška povreda Adema Avdića: Zvezda čeka milione za njega, a on se povrijedio u dresu Srbije

Teška povreda Adema Avdića: Zvezda čeka milione za njega, a on se povrijedio u dresu Srbije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Adem Avdić, talentovani fudbaler Crvene zvezde, doživio je tešku povredu koljena tokom meča protiv Meksika, što može uticati na njegov transfer.

Adem Avdić povrijedio koljeno na utakmici Meksiko - Srbija Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Talentovani fudbaler Crvene zvezde Adem Avdić doživio je tešku povredu igrajući za reprezentaciju Srbije protiv Meksika, javlja "Sport Klub". Adem Avdić, koji je postigao autogol u debaklu Srbije u Toluki (5:1), povrijedio je ligamente koljena i prema i dalje nezvaničnim informacijama čeka ga operacija i duga pauza.

Avdić je inače ušao u 61. minutu na teren i igrao je do kraja susreta tako da nije poznato kada je došlo do povrede, a ono što je loša vijest je da je već 2024. godine imao tešku povredu koljena, prednjih ukrštenih ligamenata u aprilu 2024.

Zvezda čeka transfer Avdića

Inače, ovog ljeta očekivalo se da Adem Avdić ode iz Crvene zvezde pošto za njega vlada ozbiljno interesovanje klubova iz inostranstva, a najviše se pričalo o Klub Brižu koji ga prati već mjesecima unazad.

Ukoliko se obistine crne prognoze o povredi, malo je vjerovatno da će Crvena zvezda moći da računa na zaradu od njega ovog ljeta, što bi moglo da utiče i na promjene u planovima kada je u pitanju ljetni prelazni rok. Za sada, Zvezda je već dovela šestoricu pojačanja i to je tek početak.

Avdić (18) je ove sezone za Crvenu zvezdu odigrao 31 utakmicu i zabilježio je gol (u "vjeečitom" derbiju) uz još tri asistencije, a daleko više minuta imao je od dolaska Dejana Stankovića.

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Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Adem Avdić

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