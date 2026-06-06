Teška povreda Adema Avdića: Zvezda čeka milione za njega, a on se povrijedio u dresu Srbije

Adem Avdić, talentovani fudbaler Crvene zvezde, doživio je tešku povredu koljena tokom meča protiv Meksika, što može uticati na njegov transfer.
Talentovani fudbaler Crvene zvezde Adem Avdić doživio je tešku povredu igrajući za reprezentaciju Srbije protiv Meksika, javlja "Sport Klub". Adem Avdić, koji je postigao autogol u debaklu Srbije u Toluki (5:1), povrijedio je ligamente koljena i prema i dalje nezvaničnim informacijama čeka ga operacija i duga pauza.
Avdić je inače ušao u 61. minutu na teren i igrao je do kraja susreta tako da nije poznato kada je došlo do povrede, a ono što je loša vijest je da je već 2024. godine imao tešku povredu koljena, prednjih ukrštenih ligamenata u aprilu 2024.
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Inače, ovog ljeta očekivalo se da Adem Avdić ode iz Crvene zvezde pošto za njega vlada ozbiljno interesovanje klubova iz inostranstva, a najviše se pričalo o Klub Brižu koji ga prati već mjesecima unazad.
Ukoliko se obistine crne prognoze o povredi, malo je vjerovatno da će Crvena zvezda moći da računa na zaradu od njega ovog ljeta, što bi moglo da utiče i na promjene u planovima kada je u pitanju ljetni prelazni rok. Za sada, Zvezda je već dovela šestoricu pojačanja i to je tek početak.
Avdić (18) je ove sezone za Crvenu zvezdu odigrao 31 utakmicu i zabilježio je gol (u "vjeečitom" derbiju) uz još tri asistencije, a daleko više minuta imao je od dolaska Dejana Stankovića.