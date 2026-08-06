Toni Parker je pričao o svojim planovima i ciljevima sa francuskim Asvelom poslije skandala koji je priredio u Evroligi

Izvor: CJ GUNTHER/EPA

Toni Parker je jedan od najvećih košarkaša u istoriji Francuske, ali je isto tako i jedan od ljudi koji je napravio najveći skandal u tamošnjoj košarci. Obećao je veliki budžet, dao ogroman novac nekolicini igrača i onda se ispostavilo da ih je slagao. Krenula je "bježanija" iz kluba, a sad je najavio i istupanje iz Evrolige.

"Moj san bi bio da sa ASVEL-om jednog dana osvojim NBA Evropu, to bi bilo nešto baš veliko", rekao je Parker u jednom intervjuu.

Vidi opis Toni Parker najavio istupanje kluba iz Evrolige: Poslije skandala i laganja hoće u NBA Evropu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Poslije svega što je uradio u Evroligi, lažnih obećanja, prevare i cirkusa, sada priča samo o novom projektu i vjeruje da će tamo moći da se "prebaci".

"Mislim da će najbolja investicija, ako sve prođe kako treba, prelazak ASVEL-a u NBA Evropu", poručio je Parker koji je u ranijem saopštenju istakao da "dugoročni projekat ostaje na snazi".

Ako se uzme u obzir da je obećao budžet od 59 miliona evra i da je umjesto toga cifra oko 24, teško je da će neko tek tako da mu povjeruje. Čak i ako pričamo o četvorostrukom šampionu NBA lige...

Igrači bježe iz njegovog kluba

Čim je postalo jasno da je slagao oko budžeta, krenuo je odlazak igrača. Prvi je nogu povukao Silvan Francisko koji je otišao kod Željka Obradovića u Panatinaikos.

Armoni Bruks je otišao na pozajmicu u Valensiju, dok je Danijel Tajs riješio da ode u Makabi.