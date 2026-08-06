Toni Parker je pričao o svojim planovima i ciljevima sa francuskim Asvelom poslije skandala koji je priredio u Evroligi
Toni Parker je jedan od najvećih košarkaša u istoriji Francuske, ali je isto tako i jedan od ljudi koji je napravio najveći skandal u tamošnjoj košarci. Obećao je veliki budžet, dao ogroman novac nekolicini igrača i onda se ispostavilo da ih je slagao. Krenula je "bježanija" iz kluba, a sad je najavio i istupanje iz Evrolige.
"Moj san bi bio da sa ASVEL-om jednog dana osvojim NBA Evropu, to bi bilo nešto baš veliko", rekao je Parker u jednom intervjuu.
Toni Parker najavio istupanje kluba iz Evrolige: Poslije skandala i laganja hoće u NBA Evropu
Poslije svega što je uradio u Evroligi, lažnih obećanja, prevare i cirkusa, sada priča samo o novom projektu i vjeruje da će tamo moći da se "prebaci".
"Mislim da će najbolja investicija, ako sve prođe kako treba, prelazak ASVEL-a u NBA Evropu", poručio je Parker koji je u ranijem saopštenju istakao da "dugoročni projekat ostaje na snazi".
Ako se uzme u obzir da je obećao budžet od 59 miliona evra i da je umjesto toga cifra oko 24, teško je da će neko tek tako da mu povjeruje. Čak i ako pričamo o četvorostrukom šampionu NBA lige...
Igrači bježe iz njegovog kluba
Toni Parker najavio istupanje kluba iz Evrolige: Poslije skandala i laganja hoće u NBA Evropu
Čim je postalo jasno da je slagao oko budžeta, krenuo je odlazak igrača. Prvi je nogu povukao Silvan Francisko koji je otišao kod Željka Obradovića u Panatinaikos.
Armoni Bruks je otišao na pozajmicu u Valensiju, dok je Danijel Tajs riješio da ode u Makabi.