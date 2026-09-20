Đoković ide po vječni rekord Rodžera Federera: Spreman je na sve do kraja karijere

Srpski teniser Novak Đoković mogao bi da dostigne magičnu brojku 1000.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković mimo svih očekivanja riješio je da se vrati na turnir na kojem je najuspješniji. On će se od 30. septembra boriti za novu titulu u Pekingu, gdje nije igrao više od deceniju, a usput će nastaviti svoj put ka jednom od rijetkih dostignuća koje nije uspio da preotme Švajcarcu Rodžeru Federeru.

O čemu se radi? Srbin je prošlog ponedjeljka ispao iz Top 10 na ATP rang listi, a potencijalnim trijumfom bi se vratio među najbolje i nastavio da broji nedjelje.

Srpski teniser je proveo impresivnih 959 nedjelja među deset najboljih na ATP listi, što je drugi najbolji rezultat svih vremena. Svega devet nedjelja ga dijeli od izjednačavanja rekorda Rodžera Federera, koji je prvi sa 968 nedjelja.

Prije samo mjesec dana ni brojka od 1000 nije zvučala nedostižno, ali sve se iskomplikovalo nakon dva Đokovićeva rana poraza, u Sinsinatiju i US openu. Ako se Novak izbori sa fizičkim problemima koje ima, a to je nagovijestio upravo odlukom da igra u Pekingu, njegova karijera bi mogla dodatno da potraje.

Gdje će Đoković igrati do kraja godine?

Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Srpski as je obećao navijačima da će se vratiti u Kinu i ispunio je obećanje. U Pekingu je podigao pehar rekordnih šest puta i ima skor od 29-0. Taj rekord stoji više od deceniju i nadamo se da ga neće ugroziti ovogodišnjim nastupom.

Novak u ovoj fazi karijere planira svoj raspored pažljivije nego prethodnih godina i biće zanimljivo vidjeti gdje će igrati do kraja sezone. Prošle godine smo ga gledali u Šangaju, da bi se potom povukao iz Pariza i odigrao turnir u Atini gdje je slavio 101. titulu u karijeri.

Nastup na Završnom mastersu mu nije u fokusu već dvije sezone, ali biće zanimljivo vidjeti gdje će Đoković uhvatiti zalet za 2027. godinu i potencijalno osvajanje Australijan opena 2027. godine, što bi bio savršen kraj karijere.

Jasno je da njegov prioritet ostaju grend slemovi, a ukoliko bi poželio da produži karijeru na manjim turnirima, to bi vjerovatno potrajalo još nekoliko godina...