Ko je gori, Partizan ili Teleoptik? Svake nedjelje novi debakl u Humskoj

Katastrofalni rezultati Partizana i Teleoptika pokazali da je stadion u Humskoj lako osvojiva tvrđava.

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Fudbaleri Partizana su u subotu uveče remizirali sa Radnikom u Surdulici (4:4) i tako ostali u zoni ispadanja i nakon devet odigranih mečeva u novom prvenstvu. Situacija u Humskoj nije dobra i to sada već svi znaju, a daleko je lošije kada se pogleda ka Prvoj ligi Srbije - tamo je Teleoptik posljednjeplasirani tim na tabeli!

Zvuči gotovo nevjerovatno, ali pored toga što ogromne probleme u domaćem prvenstvu ima Partizan, još više se muči klub koji bi trebalo da služi za razvoj njegovih najtalentovanijih fudbalera. Teleoptik je u prvom meču desetog kola Prve lige Srbije dočekao Borac iz Čačka i protiv jednog od glavnih favorita za ulazak u Superligu upisao poraz (2:1).

Dvostruki strijelac za goste bio je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Milan Jevtović koji je sa sedam pogodaka na diobi prvog mjesta liste strijelaca u Prvoj ligi Srbije, uz napadača Smedereva Hadžića. U domaćem timu, tokom nadoknade vremena u prvom dijelu meča, strijelac je bio Dušan Jovanović - sin nekadašnjeg reprezentativca Milana "Laneta" Jovanovića. Ipak, njegov pogodak nije bio dovoljan da se izbjegne poraz.

Zbog toga Teleoptik ostaje na posljednjem mjestu tabele u Prvoj ligi Srbije nakon desetog odigranog meča u sezoni. "Optičari" su sakupili samo sedam bodova, a u dosadašnjem toku sezone imaju samo jednu pobjedu. Isti broj bodova, uz utakmicu manje i bolju gol-razliku, imaju Jedinstvo sa Uba, Grafičar i Proleter iz Zrenjanina.

Koliko je situacija loša, možda i najbolje pokazuju mečevi koji su ove jeseni odigrani u Humskoj. Partizan i Teleoptik koriste isti stadion dok traju radovi u "Zemunelu", pa se i mečevi Superlige i mečevi Prve lige Srbije igraju na glavnom terenu crno-bijelih. Partizan je u dosadašnjem toku sezone jednom pobijedio i tri puta izgubio na svom terenu, dok Teleoptik na pet domaćih mečeva ima dva remija i tri poraza. Na devet odigranih mečeva osvojeno je samo pet bodova!

Vidi opis Ko je gori, Partizan ili Teleoptik? Svake nedjelje novi debakl u Humskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Što se tiče Borca iz Čačka, oni su na prvih 10 mečeva u sezoni ostvarili učinak od osam pobjeda i dva poraza, pa se sa 24 osvojena boda nalaze na vrhu tabele. Najbliži pratilac u ovom trenutku im je TSC koji je na devet mečeva osvojio 19 bodova, dok ekipa Vršca ima 18 osvojenih bodova na devet mečeva.

Prvu ligu Srbije ove sezone igra 16 ekipa, a nakon dvokružnog takmičenja ponovo će biti podjele na plej-in i plej-aut. Najboljih šest ekipa boriće se za plasman u Superligu Srbije, dok će preostalih deset pokušati da sačuva status u drugom rangu takmičenja. Na kraju ove sezone ispašće šest ekipa.