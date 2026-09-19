Partizanov golman se izvinjavao Grobarima: Pogledajte susret fudbalera i navijača u Surdulici

Nakon teškog meča u Surdulici, golman Partizana Miloš Krunić izvinio se Grobarima zbog primljenih golova i lošeg rezultata. Zajedno sa saigračima došao je do navijača.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Igrači Partizana prišli su svojim navijačima poslije kiksa protiv Radnika u Surdulici, dobili su od njih podršku na kraju, a Grobarima se najduže izvinjavao golman Miloš Krunić (29). Bila je ovo jako teška noć za njega na jugu Srbije, jer je primio četiri gola i jasno je navijačima stavio do znanja koliko mu je teško zbog toga.

Pogledajte snimak susreta igrača i navijača, pod tribinom sa koje se čulo skandiranje "Saša Ilić", u znak podrške treneru koji je bio vidno uzdrman tokom meča.

Pogledajte 00:57 Fudbaleri Partizana pred Grobarima u Surdulici Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Fudbaleri Partizana odigrali su neriješeno 4:4 protiv Radnika u Surdulici i otišli na jesenju tronedjeljnu pauzu sa katastrofalnim učinkom od samo dvije pobjede u devet utakmica Superlige. U meču protiv Radnika doživjeli su i težak udarac iz sopstvenih redova, jer je Milan Vukotić sredinom prvog poluvremena ušao u raspravu sa sudijom Srđanom Jovanovićem i svađao se do te mjere da mu je arbitar pokazao žuti, pa crveni karton.

Saša Ilić je poslije meča razgovarao sa Jovanovićem, a onda stao pred kamere i govorio samo 15 sekundi. I tada se vidjelo koliko je još jedan kiks teško pao treneru crno-bijelih. Rekao je samo jednu rečenicu za TV Arena sport.

Crno-bijeli su otišli na tronedjeljnu pauzu sa po jednom pobjedom u Superligi u julu (protiv Mačve) i avgustu (protiv OFK Beograda), kao i sa katastrofalnim nizom od čak pet poraza u posljednjih sedam kola - uz današnji remi u Surdulici.