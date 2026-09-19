Skandal Milana Vukotića oslikao sav haos Partizana: Srđan Jovanović ga otjerao sa terena u Surdulici

Milan Vukotić je isključen zbog prigovora sudiji Srđanu Jovanoviću na meču sa Radnikom u Surdulici. Dobio je dva žuta kartona zbog razgovora sa arbitrom za manje od minut.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Nevjerovatan crveni karton vidjeli smo na meču Radnika i Partizana u Surdulici. Igrao se 35. minut utakmice kada je sudija Srđan Jovanović pokazao Milanu Vukotiću isključenje i poslao ga napolje.

Sve je krenulo kod auta koji je trebalo da izvede Stefan Petrović, ali je igra zaustavljena prije nego što je uspio to da uradi zato što je ofanzivni vezista Partizana prišao arbitru i krenuo u raspravu sa njim. Vidjeli smo ih oči u oči, a kako prigovori nisu prestajali, Jovanović je prišao i dao žuti karton Vukotiću.

Ni nakon toga nisu prestali prigovori. Prvo je Vukotić gledao u sudiju, zatim ponovo pričao sa njim, a iako su ga saigrači odgurivali, on je nastavio da gestikulira i priča sa Srđanom Jovanovićem. Okrenuo se arbitar ovog meča i nakon toga pokazao drugi žuti i crveni karton za Vukotića, sve u jednom minutu.

Pogledajte kako:

Pogledajte 00:58 Milan Vukotić crveni karton zbog prigovora sudiji Jovanoviću Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Partizan je odlično počeo ovu utakmicu kada je Erik Kojzek pogodio za 1:0 u 18. minutu, ali je Kvarši u 27. izjednačio, a odmah nakon crvenog kartona za Vukotića Bogdanović je pogodio za preokret i vođstvo 2:1.