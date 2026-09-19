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Osam golova i spektakl u Superligi Srbije: Feđa Dudić i Radnički "petardom" do pobjede na Karaburmi

Osam golova i spektakl u Superligi Srbije: Feđa Dudić i Radnički "petardom" do pobjede na Karaburmi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Radnički iz Kragujevca je u sjajnom meču na Karaburmi uspio da savlada OFK Beograd 5:3 (2:2) i da se popne na treće mjesto na tabeli Superlige Srbije.

radnicki dao 5 golova ofk beogradu Izvor: MN PRESS

Kakav smo meč gledali na "Omladinskom stadionu" gdje je OFK Beograd sa novim trenerom Đorđe Iveljom dočekao Radnički iz Kragujevca. Vidjeli smo preorkete, osam golova i na kraju pobjedu gostiju 5:3 (2:2).

Ovom pobjedom tim Feđe Dudića uspio je da se popne na treće mjesto na tabeli iza Crvene zvezde i Vojvodine, a ispred IMT-a i Radnika iz Surdulice. OFK Beograd je ostao iznad crte sa bodo, više od timova koji su u zoni ispadanja. 

Rolerkoster na Karaburmi

Počelo je golovima Siluea koji je prvo u 6. minutu pogodi na dodavanje De Bara, a onda u 21. na asistenciju Votuera. Između njegova dva gola Sise je smanjio na 2:1 kada mu je dodao Babić. Do poluvremena Uroš Sremčević je vratio Radnički u igru za 2:2.

U prvom napadu drugog poluvremena bivši napadač Crvene zvezde pogodio je za 3:2, a onda je Andrej Pavlović u 66. minutu izejdnačio na dodavanje Jovana Šljivića koji je na poluvremenu zamijenio Voutera. Taman su mislili igrači OFK da su uzeli makar bod, a onda je David Buhta uspio da matira Vuka Drakića u 75. minutu za 4:3. Na kraju je sve bilo gotovo kada je u 84. minutu Semir Alić pogodio za 5:3. 



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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00:45
OFK Beograd se vratio kući: Spektakularan početak meča na Omladinskom stadionu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

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Tagovi

Feđa Dudić FK Radnički 1923 Kragujevac OFK Beograd Superliga Srbije

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