Radnički iz Kragujevca je u sjajnom meču na Karaburmi uspio da savlada OFK Beograd 5:3 (2:2) i da se popne na treće mjesto na tabeli Superlige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Kakav smo meč gledali na "Omladinskom stadionu" gdje je OFK Beograd sa novim trenerom Đorđe Iveljom dočekao Radnički iz Kragujevca. Vidjeli smo preorkete, osam golova i na kraju pobjedu gostiju 5:3 (2:2).

Ovom pobjedom tim Feđe Dudića uspio je da se popne na treće mjesto na tabeli iza Crvene zvezde i Vojvodine, a ispred IMT-a i Radnika iz Surdulice. OFK Beograd je ostao iznad crte sa bodo, više od timova koji su u zoni ispadanja.

Rolerkoster na Karaburmi

Vidi opis Osam golova i spektakl u Superligi Srbije: Feđa Dudić i Radnički "petardom" do pobjede na Karaburmi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Počelo je golovima Siluea koji je prvo u 6. minutu pogodi na dodavanje De Bara, a onda u 21. na asistenciju Votuera. Između njegova dva gola Sise je smanjio na 2:1 kada mu je dodao Babić. Do poluvremena Uroš Sremčević je vratio Radnički u igru za 2:2.

U prvom napadu drugog poluvremena bivši napadač Crvene zvezde pogodio je za 3:2, a onda je Andrej Pavlović u 66. minutu izejdnačio na dodavanje Jovana Šljivića koji je na poluvremenu zamijenio Voutera. Taman su mislili igrači OFK da su uzeli makar bod, a onda je David Buhta uspio da matira Vuka Drakića u 75. minutu za 4:3. Na kraju je sve bilo gotovo kada je u 84. minutu Semir Alić pogodio za 5:3.







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(MONDO)

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