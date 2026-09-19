Osam golova i spektakl u Superligi Srbije: Feđa Dudić i Radnički "petardom" do pobjede na Karaburmi

Radnički iz Kragujevca je u sjajnom meču na Karaburmi uspio da savlada OFK Beograd 5:3 (2:2) i da se popne na treće mjesto na tabeli Superlige Srbije.
Kakav smo meč gledali na "Omladinskom stadionu" gdje je OFK Beograd sa novim trenerom Đorđe Iveljom dočekao Radnički iz Kragujevca. Vidjeli smo preorkete, osam golova i na kraju pobjedu gostiju 5:3 (2:2).
Ovom pobjedom tim Feđe Dudića uspio je da se popne na treće mjesto na tabeli iza Crvene zvezde i Vojvodine, a ispred IMT-a i Radnika iz Surdulice. OFK Beograd je ostao iznad crte sa bodo, više od timova koji su u zoni ispadanja.
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Počelo je golovima Siluea koji je prvo u 6. minutu pogodi na dodavanje De Bara, a onda u 21. na asistenciju Votuera. Između njegova dva gola Sise je smanjio na 2:1 kada mu je dodao Babić. Do poluvremena Uroš Sremčević je vratio Radnički u igru za 2:2.
U prvom napadu drugog poluvremena bivši napadač Crvene zvezde pogodio je za 3:2, a onda je Andrej Pavlović u 66. minutu izejdnačio na dodavanje Jovana Šljivića koji je na poluvremenu zamijenio Voutera. Taman su mislili igrači OFK da su uzeli makar bod, a onda je David Buhta uspio da matira Vuka Drakića u 75. minutu za 4:3. Na kraju je sve bilo gotovo kada je u 84. minutu Semir Alić pogodio za 5:3.
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(MONDO)
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