Feđa Dudić u šoku šta radi Saša Ilić: "Da skloniš takvog čovjeka i igrača?"

Trener Feđa Dudić iznosi svoje stavove o Saši Iliću i situaciji sa golmanom Partizana, Markom Miloševićem.

Izvor: MN PRESS

Bosanskohercegovački trener Feđa Dudić, koji se ovog ljeta vratio u Radnički iz Kragujevca, govorio je o stanju u srpskom fudbalu i onome što mu se ne sviđa kod njegovih kolega. Tako je želio da objasni da je drugačiji od Saše Ilića, trenera Partizana, zbog toga što je "oprostio" golmanu Lijeskiću nedavni kiks.

S druge strane, Saša Ilić je procijenio da je za Partizan bolje da sa gola skloni Marka Miloševića, koji već nekoliko mjeseci unazad brani u vrlo lošoj formi, pa u posljednje vrijeme na golu crno-bijelih stoji Miloš Krunić.

"Koliko puta sam ja priznao svoju krivicu, šta je to problem? Ja ne skidam glave. Evo, jesam li ga skinuo poslije Čukaričkog da nije branio? A imamo primjer Marka Miloševića koji je vrhunski golman, vrhunski čovjek, kiksa protiv Zemuna i bude skinut s gola", rekao je Feđa Dudić u podkastu "2x45" na "Mozzart Sportu".

"A šta je Marko Milošević donio Partizanu? Sjetimo se Evrope i koje je pare donio Partizanu. Ne samo bodovi, nego pare. Marko Milošević je branio penale, zicere jedan na jedan i donosio Partizanu pare. Po mom mišljenju je zaslužio malo više kredita. Odigralo se jedno kolo, kiksnuo je kod drugog gola i već pet utakmica ne brani. Da ne misli neko da se ja nekome petljam, nego samo vučem paralelu. Lijeskić je imao svojih duhova i prošle sezone, nije mu ovo prvi kiks", rekao je Dudić i tako stao na žulj Saši Iliću.

Kako je Milošević branio za Partizan?

Radi se o golmanu koji je branio odlično za Radnički iz Kragujevca kod Feđe Dudića koji ga je zbog toga uzeo "pod zaštitu", a od jula 2025. godine je u Partizanu kada je stigao kao slobodan agent. Milošević je branio odlično u kvalifikacijama za Evropu, dok je pred kraj jesenjeg dijela prvenstva počeo da "brlja". Napravio je nekoliko grešaka, potom je njegova forma padala i tokom proljeća, tako da nije iznenađenje što ga je Saša Ilić zamijenio.

To je odlučio poslije dva primljena gola protiv Zemuna, zbog kojih je Partizan ostao bez dva boda na startu prvenstva. Ukupno, na golu Partizana stajao je 40 puta i primio je 49 golova, dok je na 13 susreta sačuvao mrežu.