Oglasila se Zvezda: Uprava se obraća danas, poslije vanredne sjednice

Crvena zvezda se oglasila nakon vanredne sjednice: Uprava će se obratiti medijima danas u 13 časova, poslije ostavke trenera Stankovića.

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Situacija u Crvenoj zvezdi je vanredna poslije ispadanja iz Lige šampiona od Hapoel Berševe. Nadali su se na "Marakani" da će ovo biti sezona u kojoj se vraćaju u elitu, međutim zaustavljeni su već u trećem kolu, protiv daleko slabijeg protivnika i za to je neko "morao da plati".

Za sada je to trener Dejan Stanković koji je podneo ostavku, a Crvena zvezda je tim povodom zakazala vanrednu sjednicu Upravnog odbora u 12 časova na kojoj će se diskutovati o bivšem treneru, urađenom poslu ovog ljeta, kao i o kandidatima za novog šefa stručnog štaba. I odmah poslije toga, zakazano je obraćanje, tako da je iz Zvezde stigla potvrda da će se Uprava obratiti u 13 časova.

"Drage kolege, obavještavam vas da će danas, sa početkom u 13 časova, u Medija centru stadiona 'Rajko Mitić' uprava FK Crvena zvezda održati konferenciju za medije", pojašnjeno je iz kluba.