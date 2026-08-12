Eliminacija Crvene zvezde nije krivica samo igrača ili trenera Dejana Stankovića, već i sportskog sektora koji je za godinu dana potrošio 25.000.000 evra na igrače koji protiv Hapoela nisu imali nikakav doprinos.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde ispali su iz kvalifikacija za Ligu šampiona nakon dva katastrofalna meča protiv Hapoel Berševe, a cijenu za to platiće trener Dejan Stanković koji napušta klub. Nakon što je izgubio živce, dobio crveni karton, pa onda ušao u klinč sa publikom, Stanković nije mogao da se obrati javnosti - ali je iskoristio priliku da se pozdravi sa igračima prije nego što ode. Kola će se slomiti na njemu, ali jasno je da nije jedini krivac za ono što se desilo...

Stanković je ovog ljeta imao zadatak da u šampionski tim Crvene zvezde iz prošle sezone "uklopi" šestoricu novih igrača. Crveno-bijeli su dvojicu fudbalera doveli na pozajmice, jedan je stigao kao slobodan igrač, aktiviran je otkup Džeja Enema koji je već bio u klubu, a trojica fudbalera su kupljena. Na obeštećenje je potrošeno čak 10.000.000 evra, a pogled na njihov učinak u evropskim mečevima govori da je pored trenera Stankovića zakazali i oni koji su ga doveli.

Vidi opis Neće biti da je kriv samo Stanković: Zvezda bacila skoro 25 miliona na pojačanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Dušan Milenković/ATA images Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 8 / 8

Osman Bukari i Muhamed Čam nisu među igračima koji zaslužuju najveće kritike nakon lošeg evropskog dvomeča, Derika Lukasena teško je kritikovati jer je praktično bez treninga upao u startnu postavu, ali preostali fudbaleri... Može se reći da su Zvezdine letnje kupovine bile potpuno beskorisne protiv izraelskog šampiona.

Mohamed Abu Fani stigao je iz Ferencvaroša za 1,5 miliona evra i u mađarskom klubu već je sarađivao sa Stankovićem koji je u njega imao ogromno povjerenje. Omaleni Izraelac odigrao je prvi dio meča u Mađarskoj i drugi dio meča u Srbiji, kada je u nadoknadi vremena dobio direktan crveni karton. Osim toga, od njega nismo vidjeli ništa!

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Džej Enem je u Crvenu zvezdu stigao prošle sezone kao pozajmljeni igrač OFK Beograda, a ovog ljeta otkupljen je za 2.000.000 evra. Snažni napadač je sa klupe za rezervne igrače odgledao prvi meč, a zatim je u drugom dobio ulogu startera - što je za mnoge bilo iznenađenje. Zvezda nije uspjevala da stvori šanse iz kojih bi Enem bio opasan, pa je zamijenjen na poluvremenu.

Za razliku od njega, kiparski krilni fudbaler Loizos Loizu igrao je prvi, a propustio drugi meč protiv Hapoela. Nakon što je na neutralnom terenu u Mađarskoj dobio 17 minuta, Loizu nije ušao u igru u revanšu. Od fudbalera kojeg je Zvezda platila 3.500.000 evra očekivalo se da pravi prevagu na evropskoj sceni, a on je sa klupe za rezerve gledao nemoć svojih saigrača.

Šta tek reći za talentovanog bugarskog fudbalera Kristijana Balova? Mladi krilni napadač plaćen je tri miliona evra, a još nije debitovao za Zvezdu! Prvih sedam mečeva u sezoni odgledao je sa klupe za rezervne igrače, iako je bilo i nekih ubjedljivih pobjeda tokom kojih je mogao bar protokolarno da istrči na teren. Balov se svaki put našao u konkurenciji za tim, ali je svih sedam mečeva odgledao sa mjesta pored terena.

Svi transferi Crvene zvezde ovog ljeta:

Loizos Loizu, 3.500.000 evra

Kristijan Balov, 3.000.000 evra

Džej Enem, 2.000.000 evra

Mohamed Abu Fani, 1.500.000 evra

Derik Lukasen, slobodan igrač

Muhamed Čam, pozajmica

Osman Bukari, pozajmica

Nisu Crvenoj zvezdi pomogli ni fudbaleri koji su u bliskoj prošlosti kupovani za ogroman novac. Primjera radi, Šavi Babika (4.000.000 evra), Mahmudu Bađo (3.500.000 evra), Tomaš Hendel (3.100.000 evra), Frenklin Tebo Učena (2.700.000 evra) i Daglas Ovusu (2.200.000 evra) kupljeni su prošle sezone i nisu imali nikakav doprinos tokom dvomeča protiv Hapoel Berševe.

Izvor: MN PRESS

Šavi Babika je po drugi put napustio klub i trenutno je na pozajmici u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Daglas Ovusu je za isti novac prodan Hapoelu iz Tel Aviva (odakle je kupljen Loizu), Tebo Učena je oba meča presedeo na klupi za rezerve dok Bađo i Hendel ovih dana ni ne treniraju sa prvim timom crveno-bijelih.

Iako nas je Zvezda posljednjih godina navikla na veliki broj promena u igračkom kadru, odnosno kupovina i prodaja igrača tokom evropskih kvalifikacija, ovoliki broj promašaja na tržištu mora da bude opomena za čitav sportski sektor na čelu sa Marinom i Mrkelom. Ako Crvena zvezda u roku od godinu dana kupi 10 fudbalera i na obeštećenja za njih potroši gotovo 25 miliona evra, ne mogu baš svi da budu bez učinka u najbitnijem ljetnom dvomeču.

Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Uostalom, takva transfer politika i dovela je do povika "Uprava, napolje" koji su se mogli čuti sa zapade i istočne tribine tokom revanša protiv Izraelaca. Crvena zvezda će uskoro morati da promijeni svoj pristup tržištu jer je ove sezone ostala bez Lige šampiona zbog promašaja koje je napravila, a prošle sezone jer je tokom kvalifikacija pravila krupne promjene u igračkom kadru.