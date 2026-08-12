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Ovo je novi najviši košarkaš NBA lige: Čak je pet centimetara viši od dosadašnjeg rekordera

Ovo je novi najviši košarkaš NBA lige: Čak je pet centimetara viši od dosadašnjeg rekordera

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Džamarion Šarp je novi najviši košarkaš u NBA ligi. Viši je od Bobana Marjanovića, od najvišeg igrača u NBA u ovom momentu Zeka Idija, a šesti je na vječnoj listi.

Džamarion Šarp je novi najviši košarkaš u NBA ligi Izvor: Eakin Howard / Getty images / Profimedia

Los Anđeles Klipersi su potpisali najvišeg igrača u NBA ligi Džamariona Šarpa. Do sada je najviši igrač u najjačoj ligi svijeta bio Kanašanin Zek Idi član Memfisa sa 221 centimetar visine, a Šarp ima čak pet centimetara više - 226 cm.

Džamarion Šarp je bio na čak tri koledža, a nakon što je ostao bez mjesta na draftu razvijao se u razvojnoj ligi i u Portoriku. Bio je najbolji defanzivac razvojne lige, kao i najbolji bloker, a u NCAA je čak dva puta bio najbolji bloker NBA. Sada je potpisao dvostrani ugovor i vjerovatno će dosta vremena provoditi u San Dijego Klipersima, a ako zaigra u Klipersima biće šesti najviši igrač u istoriji NBA lige.

Ko je bio viši?

Najviši ikada je Rumun George Murešan sa 231 centimetrom, koliko je imao i Manute Bol iz Sudana. Nijemac Šon Bredli i Senegalac Tako Fol su visoki po 229 centimatara koliko ima i Jao Ming, a onda slijedi grupa igrača koji su visine kao i Džamarion Šarp.

U pitanju je crnogorski centar i bivši član Partizana Slavko Vraneš, zatim Sim Bular Indijac iz Kanade, Čak Nuit, Rus Pavel Podkolzin koji ovih dana igra fudbal. Iza njih je Boban Marjanović sa 224 centimetra visine.

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NBA liga

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