"Nemoj više da si spomenuo moje ime": Nikolu Mirotića je poslao u bolnicu, a sad prijeti drugom NBA igraču

Bobi Portis, čovjek koji je u prošlosti nokautirao Nikolu Mirotića, sada prijeti Normanu Pauelu.

Izvor: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

U NBA ligi se pojavio "tihi" sukob koji prijeti da preraste i u fizički ako za to bude bilo potrebe. Takav zaključak može da se izvede iz poruke koju je Bobi Portis ostavio Normanu Pauelu zato što ga je on spomenuo u jednoj svojoj izjavi. Čovjek koji je u prošlosti nokautirao Nikolu Mirotića mu je zaprijetio preko društvenih mreža.

"Ej, Norme, oduvijek sam te poštovao sa distance, bili smo na istom draftu, svaka čast svima iz te 2015. godine. Oko devetorica smo ostali, ali, brate, moje ime ne spominji više. Nisam ja za bacanje. Od šampiona, za šampiona, sa poštovanjem kralju. Budi blagosloven", poručio mu je Portis u suptilnoj prijetnji.

Izvor: Profimedia

Problem je nastao u izjavi novog košarkaša Čikaga koji se nadao da će u Majamiju da igra sa Janisom Adetokumbom.

"Tokom godine sam mislio da ću se vratiti u Hit. Znao sam da žele Janisa, čuo sam i da pričaju da bismo nas dvojica u tandemu bili baš dobri. Mislio sam da je to put, ali kao da su neki rekli 'Ako hoćete Janisa, morate da uzmete Bobija Portisa.' Mislim da je to i zbog novih pravila oko finansija. Mogli su da prave neke trejdove da su htjeli, vjerovatno bi Vigins morao da izađe iz ugovora i da prihvati manju zaradu, morali bi da trejduju Nikolu Jovića, ali su timovi radili ono što žele, nisu napravili neophodne poteze", poručio je Pauel koji je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 45 miliona dolara sa Bulsima.

Yo Norm@npowell2404, I always respected ya game from a distance. We in the same draft. Shout out to 2015. Only bout 9 of us left but keep my name out your mouth brother. I ain’t no throw in piece. From champ to champ respectfully king. Be blessed brother.https://t.co/bjNZ1wu5sC — Bobby BP Portis (@BPortistime)August 11, 2026

Portis poslao Mirotića u bolnicu

Poznat je Portis više po nekim nesportskim potezima nego po samom talentu i košarci. Tako je 2017. godine, dok je igrao u Čikagu, nokautirao saigrača Nikolu Mirotića i poslao ga u bolnicu. Njemu je napukla vilična kost tom prilikom i morao je na nešto dužu pauzu.

Bulsi su reagovali tako što su suspendovali Bobija na osam mečeva. Nikola je godinu dana kasnije otišao iz kluba, pa je od 2019. godine riješio da se vrati u Evropu i trenutno igra za Monako.