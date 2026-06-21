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Bomba: Nikola Mirotić u Crvenoj zvezdi?

Bomba: Nikola Mirotić u Crvenoj zvezdi?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda hoće da dovede Nikolu Mirotića, objavio je portal "Telegraf".

Crvena zvezda želi Nikolu Mirotića Izvor: MN PRESS

Evroligaški as Nikola Mirotić velika je želja Crvene zvezde, objavio je "Telegraf".

Nekadašnje NBA krilo i bivša zvijezda Reala, Barselone i Monaka jedan je od igrača koje na Malom Kalemegdanu žele, na početku mandata novog sportskog direktora Miloša Teodosića.

Nikola Mirotić je prije tri godine bio nadomak prelaska u Partizan, postigao je čak i preliminarni usmeni dogovor sa Željkom Obradovićem i saradnicima, ali je poslije toga ipak promijenio odluku i otišao u Armani. U međuvremenu je 2025. prešao u Monako i u kneževini odigrao prošlu sezonu.

Ovog ljeta nagađano je da bi mogao da ode u Bašakšehir zajedno sa srpskim trenerom Aleksandrom Đorđevićem.

Košarkaš Olimpije iz Milana Nikola Mirotić.
Izvor: MN PRESS

Mirotić je prethodnih godina uspostavio čvrstu vezu sa Crvenom zvezdom i njenim navijačima, koji su posebno cijenili njegov humanitarni rad i pomoć Srbima sa Kosova i Metohije.

Prije sedam godina Zvezda mu je uručila i nagradu "Zvezdaš godine".

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Nikola Mirotić izjava Crvena zvezda Barcelona
Izvor: MONDO/Mladen Šolak
Izvor: MONDO/Mladen Šolak

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Tagovi

Nikola Mirotić KK Crvena zvezda

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