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"Stvari sa kojima se suočavamo nikoga ne zanimaju": Savić otkrio cilj Vojvodine u Superligi

"Stvari sa kojima se suočavamo nikoga ne zanimaju": Savić otkrio cilj Vojvodine u Superligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Vojvodine Marko Savić najavio je meč trećeg kola Superlige

Marko Savić najavio meč Vojvodine i Mačve Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine pripremaju se za meč protiv Mačve koji će se odigrati na Karađorđu u ponedjeljak od 19 časova. Crveno-bijeli iz Novog Sada igraće u trećem kolu Superlige, a u njemu će ih voditi Marko Savić, koji će debitovati u srpskom prvenstvu.

"Za Vojvodinu je svaka utakmica jako bitna i tu neće biti razlike između ovog i bilo kojeg narednog meča. Ova utakmica jeste specifična, jer praktično nismo imali nijedan trening otkako sam došao u klub. Nemamo vremena za rad zbog ritma mečeva u kojem se nalazimo, ali mi smo Vojvodina i te stvari sa kojima se suočavamo nikoga ne zanimaju. Cilj na utakmici sa Mačvom je jasan - da odigramo dobro i pobijedimo", počeo je Marko Savić.

Mačva je sezonu počela mečevima protiv Crvene zvezde i Partizana. Izgubili su, ali su na domaćem terenu protiv Partizana ostavili jako dobar utisak. "Imaju jako izražen timski duh, dobro vođenu ekipu, jednog nezgodnog rivala. Protiv Partizana su do crvenog kartona bili '50-50' i to govori da se radi o dobroj ekipi."

Kad je u pitanju zdravstveni bilten "stare dame", šef struke je rekao: "Siniša Tanjga je povrijeđen, a Marko Veličković se polako vraća poslije povrede. Odradio je prvi trening sa ekipom", zaključio je šef struke Vojvodine.

Vojvodina poslije dva kola u domaćem prvenstvu ima polovičan skor - jednu pobjedu i jedan poraz.

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Tagovi

Superliga Srbije FK Vojvodina Marko Savić FK Mačva

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