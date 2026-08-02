Trener Vojvodine Marko Savić najavio je meč trećeg kola Superlige

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine pripremaju se za meč protiv Mačve koji će se odigrati na Karađorđu u ponedjeljak od 19 časova. Crveno-bijeli iz Novog Sada igraće u trećem kolu Superlige, a u njemu će ih voditi Marko Savić, koji će debitovati u srpskom prvenstvu.

"Za Vojvodinu je svaka utakmica jako bitna i tu neće biti razlike između ovog i bilo kojeg narednog meča. Ova utakmica jeste specifična, jer praktično nismo imali nijedan trening otkako sam došao u klub. Nemamo vremena za rad zbog ritma mečeva u kojem se nalazimo, ali mi smo Vojvodina i te stvari sa kojima se suočavamo nikoga ne zanimaju. Cilj na utakmici sa Mačvom je jasan - da odigramo dobro i pobijedimo", počeo je Marko Savić.

Vidi opis "Stvari sa kojima se suočavamo nikoga ne zanimaju": Savić otkrio cilj Vojvodine u Superligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa US Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / P Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa US Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images Br. slika: 7 7 / 7

Mačva je sezonu počela mečevima protiv Crvene zvezde i Partizana. Izgubili su, ali su na domaćem terenu protiv Partizana ostavili jako dobar utisak. "Imaju jako izražen timski duh, dobro vođenu ekipu, jednog nezgodnog rivala. Protiv Partizana su do crvenog kartona bili '50-50' i to govori da se radi o dobroj ekipi."

Kad je u pitanju zdravstveni bilten "stare dame", šef struke je rekao: "Siniša Tanjga je povrijeđen, a Marko Veličković se polako vraća poslije povrede. Odradio je prvi trening sa ekipom", zaključio je šef struke Vojvodine.

Vojvodina poslije dva kola u domaćem prvenstvu ima polovičan skor - jednu pobjedu i jedan poraz.