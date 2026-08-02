"Bilo je bolje u vrijeme Srđana Blagojevića": Marko Jovanović poslao poruku Partizanu

Trener Teleoptika Marko Jovanović nije zadovoljan saradnjom sa Partizanom, pa je javno otkrio da je čitava situacija bila jednostavnija dok je drugi trener vodio tim

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Teleoptik je u Ivanjici prošao kao bos po trnju, susret je završen porazom od 5:1, a u korist Javora, a poslije utakmice trener Marko Jovanović je i te kako imao šta da poruči. Teleoptik koji je izborio plasman u Prvu ligu Srbije sad izgleda nesnađeno u višem rangu, a trener tima iz Zemuna otkrio je kadrovske probleme, ali prije svega one probleme koji se svode na komunikaciju sa Partizanom.

Pojačanja koja su stigla u seniorski tim Partizana zapravo su bila veoma važna za ekipu Teleoptika, podvukao je Jovanović. "Iako možda čudno zvuči poslije pet primljenih golova, igračima nemam šta da zamjerim. Mi se i dalje tražimo. U protokolu smo imali svega 15 igrača od mogućih 22. Neposredno pred utakmicu saznali smo da dvojica fudbalera koji su bili sa nama na pripremama, uigravali se i bili dio generalne probe, nemaju pravo nastupa. Riječ je o Stefanu Đuroviću i Sergeju Mladenoviću. Zbog toga smo praktično u hodu morali ponovo da pravimo rotacije", rekao je na konferenciji za medije poslije ubjedljivog poraza.

Jovanović je bio vrlo direktan: "Od prvog tima nismo imali nijednog igrača, a još uvijek nemamo informaciju ko će moći da se spusti na dvojnu registraciju. Apsolutno poštujem da je prvi tim prioritet, ali volio bih da imamo saradnju kakva je postojala u vrijeme Srđana Blagojevića. Klub je odlučio da kroz takmičenje nastupamo sa izuzetno mladom ekipom i to u potpunosti podržavam. Pratiću taj put, neću da kukam niti da se žalim. Trudiću se da ne tražim nova pojačanja, već da unaprijedimo ovo što imamo i da smanjimo broj grešaka."

"Sve je ovo dio procesa i plana kluba. U ekipi imamo veliki broj momaka iz omladinske škole koji su prvi put igrali utakmicu na ovom nivou, tako da će nam biti potrebno vrijeme da uhvatimo pravi ritam. Tim je veoma mlad, prosjek godina je 20,5, a čak 70 odsto ekipe čine igrači rođeni 2007. godine i mlađi. Zato ne treba osuđivati te momke. Na nama iz stručnog štaba je odgovornost i potrudićemo se da ispravimo ono što nije bilo dobro. Želim da se borim za ovaj klub na jedini način na koji znam", zaključio je Marko Jovanović.