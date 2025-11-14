Partizan "rotirao" trenere: Poznato šta će biti sa Markom Jovanovićem

Marko Jovanović neće biti u stručnom štabu Nenada Stojakovića pošto odlazi na prvi samostalni trenerski zadatak.

Novi trener Partizana je Nenad Stojaković koji je već dugo u sistemu crno-bijelih i tokom ove pauze preuzeće ekipu. Iza njega ostalo je upražnjeno mjesto na klupi filijale Teleoptika, a sada je Partizan saopštio da će na tom mjestu biti Marko Jovanović i tako će praktično doći do "rokade" trenera.

"Marko Jovanović, dosadašnji član stručnog štaba FK Partizan, imenovan je za trenera prvog tima Teleoptika. Marko, srećno u daljem radu", saopšteno je iz Humske.

Jovanović je inače drugi put u karijeri bio vršilac dužnosti trenera Partizana i obavio je dobar posao poslije otkaza koji je dobio Srđan Blagojević. Ostvario je dvije pobjede (protiv Novog Pazara i Javora), dok je prethodno mijenjao i Sava Miloševića prije nego što je Blagojević došao u Partizan prošle zime.

Sada će prvi put samostalno raditi kao trener i preuzima Teleoptik koji je prvoplasiran u Srpskoj ligi Beograd (treći rang takmičenja). Poslije 12 kola, Teleoptik ima devet pobjeda i tri remija i ima dva boda više od Radničkog iz Obrenovca.

Što se tiče Partizana, trenutno je prvi na tabeli sa dva boda više od Crvene zvezde koja ima i utakmicu manje.