logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan "rotirao" trenere: Poznato šta će biti sa Markom Jovanovićem

Partizan "rotirao" trenere: Poznato šta će biti sa Markom Jovanovićem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Marko Jovanović neće biti u stručnom štabu Nenada Stojakovića pošto odlazi na prvi samostalni trenerski zadatak.

Marko Jovanović Izvor: © MN press, all rights reserved

Novi trener Partizana je Nenad Stojaković koji je već dugo u sistemu crno-bijelih i tokom ove pauze preuzeće ekipu. Iza njega ostalo je upražnjeno mjesto na klupi filijale Teleoptika, a sada je Partizan saopštio da će na tom mjestu biti Marko Jovanović i tako će praktično doći do "rokade" trenera.

"Marko Jovanović, dosadašnji član stručnog štaba FK Partizan, imenovan je za trenera prvog tima Teleoptika. Marko, srećno u daljem radu", saopšteno je iz Humske.

Jovanović je inače drugi put u karijeri bio vršilac dužnosti trenera Partizana i obavio je dobar posao poslije otkaza koji je dobio Srđan Blagojević. Ostvario je dvije pobjede (protiv Novog Pazara i Javora), dok je prethodno mijenjao i Sava Miloševića prije nego što je Blagojević došao u Partizan prošle zime.

Sada će prvi put samostalno raditi kao trener i preuzima Teleoptik koji je prvoplasiran u Srpskoj ligi Beograd (treći rang takmičenja). Poslije 12 kola, Teleoptik ima devet pobjeda i tri remija i ima dva boda više od Radničkog iz Obrenovca.

Što se tiče Partizana, trenutno je prvi na tabeli sa dva boda više od Crvene zvezde koja ima i utakmicu manje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marko Jovanović FK Teleoptik FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC