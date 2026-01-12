logo
Futsaleri BiH se okupljaju u Zenici, u četvrtak idu u Portugal: "Zmajevi" igraju protiv aktuelnog prvaka Evrope

Autor Dragan Šutvić
"Zmajevi" će odmjeriti snage sa trenutnim vladarom Starog kontinenta, ali i prvakom svijeta iz 2021. godine

futsal bih Izvor: Promo/FS BiH

Futsaleri BiH okupiće se danas u Zenici pred dvomeč sa najboljom selekcijom Portugala.

Obje utakmice sa jednom od najboljih reprezentacija planete odigraće se na gostujućem terenu. Prvi meč igra se 16. januara u gradu Porto Salvom odnosno dvorani "Paviljao Leoeš Porto Salvo", a drugi dva dana kasnije u hali "FPF Arena", u Kašijašu.

Bh. reprezentativci će 15. januara krenuti na put u Lisabon, koji će im biti baza tokom nekoliko dana boravka u Portugalu.

"Idemo u Lisabon u dosta podmlađenom sastavu. Želimo da isprobamo što više mladih igrača i cilj nam je da u narednom periodu napravimo selekciju za sljedeći kvalifikacioni ciklus. Pred nama su utakmice protiv izuzetno kvalitetne selekcije Portugala, aktuelnog evropskog prvaka i osvajača Svjetskog prvenstva iz prethodnog ciklusa, što je najbolja moguća provjera za naš tim. Ovakvi susreti su dragocjeni jer pružaju priliku da se ekipa dodatno uigra, stekne važno međunarodno iskustvo i podigne nivo igre. Rezultat svakako nije u prvom planu, već razvoj ekipe i priprema za izazove koji nas očekuju u nastavku godine", poručio je selektor Goran Melher.

Na spisku bh. tima za ove duele našli su se: Darko Milanović (Bubamara), Sejad Ibrišimović (Bubamara), Miloš Todorić (Pula, Hrvatska), Emir Mustafić (Željezničar), Anes Demirović (Željezničar), Ahmed Kadić (Akademac), Srđan Ivanković (Mostar SG), Matej Krezo (Dinamo), Almedin Bundavica (Bubamara), Samir Gosto (Bubamara), Dejan Živković (Borac), Amer Delić (Sloga Gornji Vakuf/Uskoplje), Amir Baručija (Mostar SG) i Ajdin Drina (Sarajevo).

(mondo.ba)

futsal BiH Portugal zmajevi

