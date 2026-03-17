Bivši trener Igokee odveo Bahčešehir u polufinale Evrokupa!

Bahčešehir koji vodi Marko Barać prvi je polufinalista Evrokupa.

Izvor: MN PRESS

Bahčešehir i Marko Barać su u polufinalu Evrokupa! Tim iz Istanbula bio je bolji od Kluža 75:72, a neizvjesna borba vodila se do posljednje sekunde. Iako je pobjednik određen, maltene, sa linije penala, u toj neizvjesnoj borbi Bahčešehir je bio izdržljiviji i postao prvi polufinalista Evrokupa.

Mogao je meč da bude i još neizvjesniji, pošto je Kluž poveo u posljednjoj dionici, a onda je domaćin tri minuta prije kraja meča vratio prednost (70:67). Uslijedila je čvrsta borba, pa samim tim i mnogo faulova, a posljednja sekunda bila je posebno zanimljiva. Najdžel Kaser našao se na liniji penala kad je Kluž imao koš zaostatka. Pošto je promašio prvi penal, plan je bio da namjerno promaši drugi - sve suprotno se dogodilo i domaćin je vodio 73:72.

Gosti su u nastavku išli na faul i na liniju penala poslali Tajlera Kavanagua koji je oba puta pogodio i obezbijedio plasman u dalju fazu takmičenja Bahčešehiru.

Od samog početka bilo je jasno da će meč u Istanbulu biti neizvjestan. Prva četvrtina bila je dobar pokazatelj pošto je poslije 10 minuta igre na semaforu stajalo 18:18. Vrlo slično se igralo i u nastavku meča. Tim Marka Baraća imao je prednost 27:22, poslije poena Kejleba Homslija i Balše Koprivice. Počeo je i Kluž znatno bolje da igra, pa je sa dvije trojke uspio da se vrati u meč i na veliki odmor ode sa pola koša zaostatka.

Domaćin je pokazao nešto bolju igru u nastavku, a posebno je Koprivica bio važan za tim Marka Baraća u 27. minutu. Tad je uspio da veže seriju od pet poena i dovede Bahčešekir na 58:52. Međutim, serija gostiju na početku četvrte četvrtine naslutila je da blaga prednost nije dovoljna. Iverson Moliner i Dušan Miletić napravili su seriju od 8:0 z vođstvo u Istanbulu 64:61.

Neizvjesnost se nastavila, sve do posljednjeg zvižduka, a greške Kluža donijele su priliku Marku Baraću da u velikom stilu obilježi prvu sezonu u Turskoj.

