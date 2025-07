"Bilo je velikih igrača, a za njih to niko nije rekao": Barać birao riječi, zna zašto je Jokić prvi

Marko Barać istako je da je imao čast da sarađuje sa Nikolom Jokićem, a govorio je i u talentu mladog Nikole Topića.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia/MN Press

Marko Barać vodio je Megu tri sezone i za to vrijeme iznjedrio veliki broj dobrih igrača i ujedno momaka na koje će reprezentacija Srbije moći da računa u budućnosti. Uvijek mlad tim, sa puno potencijala ostvario je velike uspjehe u godinama za nama, a u sezoni 2023/24 za "ružičaste" je igrao i Nikola Topić. Bivši trener Mege govorio je baš o talentovanim momku koji je nedavno postao šampion NBA lige, a bilo je prosto nemoguće a ne spomenuti i najboljeg igrača svijeta - Nikolu Jokića.

Marko Barać istakao je da je imao priliku da sarađuje sa centrom Denvera.

"Prije svega, da bi se saznala istina moraju stvari da se vide kao insajder i kao autsajder. Znači moraš da vidiš obje perspektive, jer ako vidiš samo jednu, to je tvoja istina, a postoji i ova druga", započeo je Barać priču o Jokiću u podkastu Aleksandra Stojanovića "ALESTO".

"Imao sam tu sreću da sam jedno kratko vrijeme radio sa Nikolom, da je to bilo Svjetsko prvenstvo mladih reprezentacija, ali iskreno kada god su me pitali o njemu, ja sam uvijek pričao da postoje ljudi koji su pozvaniji da o njemu pričaju. Uvijek bih rekao 'pitajte Dekija, jer to je neko ko je zaista ostavio puno traga i neizbrisiv pečat u radu sa njim'", dodao je Barać i podsjetio na prerano preminulog Dejana Milojevića koji nije samo obilježio istoriju Partizana i Mege, već i karijeru jednog od najvećih igrača u istoriji.

"Međutim, ono što ipak mogu iz obje te perspektive da ocijenim, a to je da se složim sa tvojim mišljenjima (da je Nikola Jokić najbolji košarkaš koji je rođen na ovim prostorima). Tu nema puno dilema. Jednostavno, mi i dalje nismo svjesni. Mislim da i dalje nismo svjesni čim su to i dalje pitanja koja se često postavljaju - da je on, jednostavno, najbolji igrač na svijetu. On je najbolji igrač na svijetu."

Podsetio je Marko Barać da je na ovim prostorima bilo mnogo košarkaša koji su bili lideri u timovima, ali Nikola je drugačiji.

"To mora da se izgovori više puta, jer pazite vi koliko smo mi imali velikih, velikih igrača, najvećih i tako dalje. Pa niko nikad nije bio toliko hrabar da izusti tako nešto. A ti sada to zaista možeš da kažeš bez puno zadrške. I to je jednostavno istina."

Ipak, Barać podsjeća na vjerovatnoću da se nečiji uspjeh mnogo više doživljava tek po završetku njegove karijere.

"Kao što je i u slučaju sa Novakom (Đokovićem) i sa tim našim ostalim majstorima, da ćemo postati svjesni tek poslije nekog vremena koliki je to uspjeh zapravo", istakao je Barać.

Šta je Barać rekao o Nikoli Topiću?

Marko Barać imao je priliku da u Megi radi sa Nikolom Topićem - momkom koji je brzo privukao pažnju čitavog svijeta. Topić je nedavno postao i šampion sa Oklahomom, a koliki potencijal taj tim vidi u njemu jasno govori i činjenica da su riješili da u timu čitave sezone imaju povrijeđenog Srbina, jer znaju da će im u budućnosti Novosađanin donijeti mnogo uspjeha.

"Jedan neustrašiv momak, koji je tek na početku karijere, je naš Nikola Topić. Ta saradnja je bila prilično kratka, trajala je polusezonu, međutim toliko plodonosna da ja mislim da je njemu kao igraču donijela puno, a ono što znam jeste da je to mom timu, odnosno njegovim saigračima, pomoglo da vide kako to jedan talentovani igrač treba da se ponaša, da trenira i da se bori sa svim onim što se oko njega dešava."

Novi trener Bahčešehira istakao je da je Nikola Topić kombinacija dvije krajnosti.

"Taj momak je zaista puno napredovao u Megi, doveo sebe do te jedne situacije da je postao globalno zanimljiv svima onima koji prate košarku i meni je stvarno bilo prelijepo sa njim, jer to je jedna rijetka kombinacijasa jedne strane skromnosti, vaspitanja i normalnosti i sa druge strane jednog košarkaškog bezobrazluka, jedne nepokolebljivosti i jednog karaktera.Tu kombinaciju je vrlo teško naći i to su neke skrivene vještine, ne mogu da se vide golim okom kroz neku dimenzionalnost ili motoričke sposobnosti, ali su isto tako vrlo značajan faktor u uspjehu jednog igrača", završio je Barać.

