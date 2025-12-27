Zvezda pregazila Cedevita Olimpiju: Dominacija u Pioniru, eksplozija zbog Simjanovskog i Nedeljkovića

Crvena zvezda deklasirala Cedevita Olimpiju pobjedom od 20 poena razlike u Pioniru. Bez Mekintajera i Nvore u sastavu, a sa klincima Ognjenom Simjonovskim i Aleksejem Nedeljkovićem.

Crvena zvezda ubjedljivo je pobijedila Cedevita Olimpiju, 97:77, u posljednjem meču u 2025. godini. Tim Saše Obradovića odradio je jači trening protiv Ljubljančana i predvođen Čimom Monekeom (17 poena), Ebukom Izunduom (13), Domantasom Motiejunasom (12) i Devonteom Grejemom (10) više nego rutinski ostvario "jadranski" skor 7-3. Godinu na izmaku crveno-bijeli ispratiće na trećem mjestu tabele Grupe B, iza Budućnosti i Cedevita Olimpije (9-2).

Saša Obradović nije uvrstio u sastav Kodija Milera-Mekintajera i Džordana Nvoru. Dobili su priliku za odmor u meču protiv slovenačkog tima i dužnika iz prvog dijela sezone, dok su njihovo mjesto popunili kadet Ognjen Simjanovski i junior Aleksej Nedeljković. Upravo su njih dvojica postigli posljednje poene domaćina, za oduševljenje navijača u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Simjanovski je u svom drugom napadu na terenu postigao trojku, što je hala proslavila kao da je dao gol, a poslije njega je loptu dobio i Nedeljković, koji je poentirao poslije prodora, pogodivši težak šut. Saigrači su im aplaudirali, a poslije su im na centru čestitali na danu za pamćenje. Mnogi navijači prvi put su ih vidjeli u akciji, pogotovo Simjanovskog koji je plejmejker kadetskog tima Crvene zvezde.

Duel protiv Cedevita Olimpije bio je za njih veliko iskustvo, a za Zvezdine veterane prilika da se istrče i da sačuvaju snagu za sljedeću nedelju i za gostovanje Efesu 2. januara. Razmišljajući o svemu, Zvezdin trener Saša Obradović ravnomjerno je dijelio minutažu svojim igračima, pa je Nikola Kalinić na terenu proveo 17 minuta (4 poena), Džered Batler 19 (5 poena), a Grejem je za 14 ubacio 10 poena i ostavio jako dobar utisak, koji nagovještava da bi uskoro mogao da uđe u formu.

Na drugoj strani, igrači Cedevita Olimpije izuzev početnog vođstva 5:0 nisu bili ravnopravan protivnik, bez obzira na 16 poeena iskusnog plejmejkera Alekseja Nikolića, strijelca tri trojke iz sedam pokušaja. Bivši košarkaš Zvezde Jaka Blažič rano je ušao u problem sa prekršajima i završio je meč sa devet poena i sa jednim pogotkom za tri iz pet pokušaja.

Bez obzira na konačan rezultat i ubjedljivi minus svog tima, uporan u ekipi Cedevita Olimpije bio je Vilijam Mekner, centar koji je postigao 10 poena, ali nije to bilo dovoljno ni za iole uzbudljivu završnicu.

