Zvezda pregazila Cedevita Olimpiju: Dominacija u Pioniru, eksplozija zbog Simjanovskog i Nedeljkovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda deklasirala Cedevita Olimpiju pobjedom od 20 poena razlike u Pioniru. Bez Mekintajera i Nvore u sastavu, a sa klincima Ognjenom Simjonovskim i Aleksejem Nedeljkovićem.

Crvena zvezda cedevita olimpija Izvor: Marko Spasojevic/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda ubjedljivo je pobijedila Cedevita Olimpiju, 97:77, u posljednjem meču u 2025. godini. Tim Saše Obradovića odradio je jači trening protiv Ljubljančana i predvođen Čimom Monekeom (17 poena), Ebukom Izunduom (13), Domantasom Motiejunasom (12) i Devonteom Grejemom (10) više nego rutinski ostvario "jadranski" skor 7-3. Godinu na izmaku crveno-bijeli ispratiće na trećem mjestu tabele Grupe B, iza Budućnosti i Cedevita Olimpije (9-2).

Saša Obradović nije uvrstio u sastav Kodija Milera-Mekintajera i Džordana Nvoru. Dobili su priliku za odmor u meču protiv slovenačkog tima i dužnika iz prvog dijela sezone, dok su njihovo mjesto popunili kadet Ognjen Simjanovski i junior Aleksej Nedeljković. Upravo su njih dvojica postigli posljednje poene domaćina, za oduševljenje navijača u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Simjanovski je u svom drugom napadu na terenu postigao trojku, što je hala proslavila kao da je dao gol, a poslije njega je loptu dobio i Nedeljković, koji je poentirao poslije prodora, pogodivši težak šut. Saigrači su im aplaudirali, a poslije su im na centru čestitali na danu za pamćenje. Mnogi navijači prvi put su ih vidjeli u akciji, pogotovo Simjanovskog koji je plejmejker kadetskog tima Crvene zvezde.

Duel protiv Cedevita Olimpije bio je za njih veliko iskustvo, a za Zvezdine veterane prilika da se istrče i da sačuvaju snagu za sljedeću nedelju i za gostovanje Efesu 2. januara. Razmišljajući o svemu, Zvezdin trener Saša Obradović ravnomjerno je dijelio minutažu svojim igračima, pa je Nikola Kalinić na terenu proveo 17 minuta (4 poena), Džered Batler 19 (5 poena), a Grejem je za 14 ubacio 10 poena i ostavio jako dobar utisak, koji nagovještava da bi uskoro mogao da uđe u formu.

Na drugoj strani, igrači Cedevita Olimpije izuzev početnog vođstva 5:0 nisu bili ravnopravan protivnik, bez obzira na 16 poeena iskusnog plejmejkera Alekseja Nikolića, strijelca tri trojke iz sedam pokušaja. Bivši košarkaš Zvezde Jaka Blažič rano je ušao u problem sa prekršajima i završio je meč sa devet poena i sa jednim pogotkom za tri iz pet pokušaja.

Bez obzira na konačan rezultat i ubjedljivi minus svog tima, uporan u ekipi Cedevita Olimpije bio je Vilijam Mekner, centar koji je postigao 10 poena, ali nije to bilo dovoljno ni za iole uzbudljivu završnicu.

(MONDO)

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Cedevita Olimpija ABA liga

