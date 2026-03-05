logo
"Vidimo se u petak": Kalinić i Zvezda zovu navijače, igra se važan meč u Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Kalinić poziva navijače da dođu na meč Evrolige i da podrže ekipu protiv Bajerna u petak

Nikola Kalinić pozvao navijače na utakmicu sa Bajernom Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda dočekuje Bajern u Evroligi u petak (20 časova). Veoma važna utakmica u borbi za plej-of elitnog takmičenja. Tim povodom su crveno-bijeli pozvali navijače da dođu i da podrže ekipu u predstojećem meču.

Na kratkom snimku koji je objavio klub vidi se Nikola Kalinić sa mališanima i svi zajedno pozivaju navijače da budu u petak u Beogradskoj areni. Svaki glas je bitan.

"Vidimo se u petak", rekao je Kalinić mališanima i simbolično im dao karte za utakmicu.

