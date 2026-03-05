"Vidimo se u petak": Kalinić i Zvezda zovu navijače, igra se važan meč u Evroligi

Nikola Kalinić poziva navijače da dođu na meč Evrolige i da podrže ekipu protiv Bajerna u petak
Crvena zvezda dočekuje Bajern u Evroligi u petak (20 časova). Veoma važna utakmica u borbi za plej-of elitnog takmičenja. Tim povodom su crveno-bijeli pozvali navijače da dođu i da podrže ekipu u predstojećem meču.
Na kratkom snimku koji je objavio klub vidi se Nikola Kalinić sa mališanima i svi zajedno pozivaju navijače da budu u petak u Beogradskoj areni. Svaki glas je bitan.
"Vidimo se u petak", rekao je Kalinić mališanima i simbolično im dao karte za utakmicu.
Звездаши, у петак зна се - СВИ У АРЕНУ!— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)March 4, 2026
ИГРА НАША ЗВЕЗДА! ⚪️#kkcz#WeAreTheTeam#CrvenoBelaPorodicapic.twitter.com/3dDtLOuHIA