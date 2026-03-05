logo
Ataman mu uručio otkaz, on otišao u NBA ligu: Turčin dominirao protiv Srbije, pa potpisao novi ugovor

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Omer Jurtseven je poslije otkaza u Panatinaikosu i dobrih partija protiv Srbije otišao da se bori za mjesto u NBA ligi

Omer Jurtseven u NBA ligi Izvor: Arife Karakum / AFP / Profimedia

Omer Jurtseven (27) dobio je otkaz u Panatinaikosu, pa otišao da se bori za mjesto u NBA ligi. Nije mu Ergin Ataman dao šansu u grčkom timu, pa ga je zvao da ga spašava protiv Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket.

Upravo je u ta dva meča odigrao sjajno i bio iks faktor za pobjedu svog tima. U Beogradu je dao 14 poena (uz osam skokova), u Istanbulu je dao 17 (uz četiri skoka) i pravio je ogromne probleme "orlovima". Te dvije partije izgleda su bile dovoljne da se izbori za novu šansu.

Jurtseven je potpisao ugovor sa Rio Grande Vajpersima, u pitanju je filijala Hjustona i igraće u Razvojnoj ligi. Tako će pokušati da se nadmetne timovima iz najjače lige svijeta. Već ima NBA iskustvo pošto je tamo igrao za Oklahomu, Majami i Jutu.

