Skandal na košarkaškom terenu: Utakmica prekinuta zbog masovne tuče djevojaka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Susret Južne Alabame i Koustal Karoline obilježila je nesvakidašnja tuča košarkašica

Tuča košarkašica u SAD Izvor: Screenshot/Twitter/@Sctvman

Tokom utakmice "Sun Belt" šampionata došlo je do scene koja je zasjenila sam sportski događaj. Umjesto košarke, pažnju je privukao fizički obračun koji je izbio u završnici meča između ekipa Južne Alabame i Koustal Karoline. Iako je reakcija sa strane bila brza, sudija je zbog fizičkog napada završila na zemlji i ukazana joj je pomoć.

Napetost je eskalirala nakon jednog duela pod košem, kada su se igračice sukobile, a situacija je brzo izmakla kontroli. U sukob su se uključile i druge košarkašice, kao i članovi stručnih štabova, pa je teren u kratkom roku postao mjesto haosa koji nije imao nikakve veze sa sportom.

Posebno je zabrinjavajuće što je sudija, pokušavajući da razdvoji zavađene strane, zadobio udarac i završio na podu. Njeno obaranje dodatno je šokiralo prisutne, a meč je prekinut dok se situacija nije stabilizovala.

Posljedice incidenta bile su ozbiljne - nekoliko igračica je isključeno iz daljeg toka takmičenja, dok klubovi sada čekaju odluke disciplinskih organa. Iako je Južna Alabama na kraju slavila (80:70) i prošla dalje, ostaje neizvjesno u kakvom će sastavu nastaviti turnir zbog mogućih suspenzija ključnih igračica.

Tagovi

košarkašice tuča

