"Zmajice" se nadaju prvoj pobjedi: Rukometašice BiH dočekuju Italiju u Cazinu

Meč trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

U meču 3. kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo rukometašice Bosne i Hercegovine večeras u Cazinu od 20 sati dočekuju selekciju Italije.

Nakon prva dva kola BiH i Italija su bez bodova, dok Holandija i Švajcarska imaju po maksimalna četiri boda.

"Okupljanje smo pomjerili zbog toga što su naše igračice imale utakmice u nedjelju, ali radimo i spremamo se. Mogu reći da imamo odlične uslove za trening u Cazinu. Hvala svima koji su nam to omogućili. Sve djevojke su spremne, sve su na okupu, dobar nam je zdravstveni bilten. Imamo neke iskusnije igračice, pojačani smo, dobro smo analizirali igru Italije, vidjeli smo kako one rade i šta rade. Mislim da ćemo biti spremni", istakao je selektor BiH Adnan Bašić.

Debi u dresu reprezentacije BiH upisaće rukometašica Splita Ana Lovrić.

"Mislim da će biti vrlo dobra utakmica. Italija je u našem rangu, pripremili smo se jako dobro, imali smo analize. Mislim da će ključ biti naša obrana. Ako to uspijemo odraditi kako smo se dogovorili, ne sumnjam da će pobjeda otići na našu stranu. Još jednom želim pozvati sve da nam bude podrška, motivacija, vjetar u leđa i sedmi igrač", istakla je Ana Lovrić.

Susret u Cazinu sudiće Bugari Svetoslav Jovčev i Zvezdelin Jončev, dok je EHF delegatkinja Anja Paher iz Slovenije.

Direktan prenos utakmice je na BHT1 i na kanalu Arena Sport 3.