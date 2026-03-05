"Takve stvari se ne dešavaju drugim MVP igračima": Adelman neće da ćuti dok mu ponižavaju najboljeg

Trener Denvera Dejvid Adelman bio je surovo iskren kad je u pitanju reputacija Nikole Jokića u NBA ligi

Košarkaš Oklahome Lu Dort i nesportski potez nad Nikolom Jokićem i dalje su glavna tema u Denveru. Trener Dejvid Adelman ne želi lako da pređe preko nepoštovanja srpskog igrača, ujedno najboljeg košarkaša tima iz Kolorada, ali i čitave NBA lige. Zbog toga je pred medijima još jednom analizirao užasno ponašanje košarkaša Oklahome.

"Nastaviću da govorim ovo. Ne kažem to zato što sam pristrasan prema svom igraču. Nikoga u ligi ne čuvaju na način na koji čuvaju njega. Nikoga. Niko ne ide toliko žestoko na MVP igrače kao na njega. Niko ne prima udarce kakve on prima. Ali to je naša realnost", ljutito je započeo Adelman.

Adelman je svjestan problema u kojima je Denver i da svaka ekipa igra maksimalno čvrsto na Nikoli Jokiću. Ipak, da bi san koji je ovaj tim ostvario 2023. mogao ponovo da se ostvari biće neophodno da tim iz Kolorada pobjeđuje, pod bilo kojim okolnostima.

"Zato moramo da nastavimo da pokušavamo da pobjeđujemo. On mora da igra kroz tu fizičku igru. Ja moram da pronađem mjesto na terenu gdje može da igra u prostoru. To je moja odgovornost. Dakle, nema izgovora - ako sudije ne sviraju, ne sviraju. Igra se nastavlja. Mi ćemo se nositi s tim koliko god možemo."

Adelman je u jedno siguran - Nikola Jokić je ispravno postupio. I to bi trebalo da uradi svaki sljedeći put.

"Istovremeno, nemam problem s tim da reaguje. Reagovanje je dio ljudskosti, kao što sam rekao. Ako se to nastavi, neka reaguje na odgovarajući način. To je u redu. To je moja odgovornost", zaključio je Dejvid Adelman.