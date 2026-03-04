"Nije trebalo to da uradim, prešao sam granicu": Pred svima konačno priznao da je namjerno sapleo Jokića

Košarkaš Oklahome Lu Dort priznao je da je namjerno napravio nesportski faul na Jokiću i da je pretjerao tada. Izvinio se javno zbog tog poteza.

Nikolu Jokića smo rijetko kada vidjeli tako bijesnog kao na utakmici protiv Oklahome. Tada je Lu Dort napravio nesportski faul na njemu. Namjerno je ispružio nogu, sapleo ga i pokušao da ga povrijedi. Srbin je pao na parket, pa je ustao i bio spreman na fizički obračun sa protivničkom ekipom. Na kraju su sudije isključile Dorta sa meča, a danima se priča o tom sramotnom ptezu. Konačno se oglasio i on sam.

"Bila je fizički zahtjevna utakmica sve vrijeme. Očigledno je da je to bio bespotreban kontakt i nešto što nije trebalo da uradim. Još goru stvar sam napravio time što sam isključen sa meča. Ja sam čovjek koji voli da se takmiči. Ali, postoje limiti za fizički čvrstu igru i ja sam prešao preko te granice", priznao je Dort u razgovoru za "Atletik".

Tvrdi da uživa u mečevima protiv Nagetsa i da su to utakmice koje izvlače najbolje iz ekipe Tandera.

"Kada god igramo protiv njih, velika je borba. Taj faul nad Jokićem nema nikakve veze sa tim, u smislu da imamo nešto protiv Denvera. Volimo da igramo protiv njih, uvijek je zabavno i zanimljivo."

"U pravu su, ali ja nisam prljav igrač"

Trener Nagetsa Dejvid Adelman žestoko je opleo po Dortu i rekao da je bio "bezobziran i nizak udarac" sa njegove strane kada je sapleo Jokića.

"Da. U pravu su. To je bio potpuno bespotreban potez sa moje strane i nešto što nije trebalo da uradim. Ali, ja sam igrač koji uvijek čuva najbolje protivničke košarkaše, takmičar sam i uvijek se trudim da radim stvari u skladu sa pravilima. Ne smatram sebe prljavim igračem. Ne mogu da kontrolišem narative medija koji traže pažnju. Srećan sam kako igram, kako se takmičim i da radim sve što je potrebno timu. Neka mediji pišu šta god žele", zaključio je Dort.