logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije trebalo to da uradim, prešao sam granicu": Pred svima konačno priznao da je namjerno sapleo Jokića

"Nije trebalo to da uradim, prešao sam granicu": Pred svima konačno priznao da je namjerno sapleo Jokića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Oklahome Lu Dort priznao je da je namjerno napravio nesportski faul na Jokiću i da je pretjerao tada. Izvinio se javno zbog tog poteza.

Lu Dort priznao da je namjerno sapleo Nikolu Jokića Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen

Nikolu Jokića smo rijetko kada vidjeli tako bijesnog kao na utakmici protiv Oklahome. Tada je Lu Dort napravio nesportski faul na njemu. Namjerno je ispružio nogu, sapleo ga i pokušao da ga povrijedi. Srbin je pao na parket, pa je ustao i bio spreman na fizički obračun sa protivničkom ekipom. Na kraju su sudije isključile Dorta sa meča, a danima se priča o tom sramotnom ptezu. Konačno se oglasio i on sam.

"Bila je fizički zahtjevna utakmica sve vrijeme. Očigledno je da je to bio bespotreban kontakt i nešto što nije trebalo da uradim. Još goru stvar sam napravio time što sam isključen sa meča. Ja sam čovjek koji voli da se takmiči. Ali, postoje limiti za fizički čvrstu igru i ja sam prešao preko te granice", priznao je Dort u razgovoru za "Atletik".

Tvrdi da uživa u mečevima protiv Nagetsa i da su to utakmice koje izvlače najbolje iz ekipe Tandera.

"Kada god igramo protiv njih, velika je borba. Taj faul nad Jokićem nema nikakve veze sa tim, u smislu da imamo nešto protiv Denvera. Volimo da igramo protiv njih, uvijek je zabavno i zanimljivo."

"U pravu su, ali ja nisam prljav igrač"

Trener Nagetsa Dejvid Adelman žestoko je opleo po Dortu i rekao da je bio "bezobziran i nizak udarac" sa njegove strane kada je sapleo Jokića.

"Da. U pravu su. To je bio potpuno bespotreban potez sa moje strane i nešto što nije trebalo da uradim. Ali, ja sam igrač koji uvijek čuva najbolje protivničke košarkaše, takmičar sam i uvijek se trudim da radim stvari u skladu sa pravilima. Ne smatram sebe prljavim igračem. Ne mogu da kontrolišem narative medija koji traže pažnju. Srećan sam kako igram, kako se takmičim i da radim sve što je potrebno timu. Neka mediji pišu šta god žele", zaključio je Dort.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Nikola Jokić Denver Oklahoma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC