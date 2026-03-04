Niko nema prednost pred revanše: Bez pobjednika u polufinalnim mečevima Kupa Italije

Nakon remija bez golova Koma i Intera, pobjednika nije bilo ni u duelu Lacija i Atalante.

Poprilično nezanimljiv meč odigrali su juče Komo i Inter u polufinalu Kupa Italije, a pobjednika ni golova nije bilo. S obzirom na to kako ove dvije ekipe igraju ove sezone, rezultat 0:0 može se smatrati popriličnim iznenađenjem, mada su i jedna i druga ekipa, čini se, snagu čuvale za revanš na "Đuzepe Meaci" za više od mjesec dana (oko 20. aprila, tačan termin još nije poznat).

Treba imati u vidu i da "nerazure" za vikend očekuje "Derbi dela Madonina", gradski okršaj sa Milanom, pa je tim Kristijana Kivua djelimično mislima bio i na ovom meču.

Mnogo više uzbuđenja bilo je u drugom polufinalnom duelu između Lacija i Atalante.

Nakon prvog poluvremena bez golova, "nebeskoplavi" poveli su preko Fisaja Dele-Baširua već na startu nastavka (47. minut), ali je izjednačenje "boginji" samo četiri minuta kasnije donio Mario Pašalić. Hrvat je u izvanrednoj formi u posljednje vrijeme i jedan je od najboljih igrača tima iz Bergama.

Ipak, Rimljani u samom finišu još jednom stižu do prednosti. U 87. minutu mrežu gostiju pogađa Bulaje Dija, ali baš kao i kod prvog gola, vođstvo nije potrajalo. U 90. minutu Junus Musa pogađa za konačnih 2:2.

Podsjetimo, polufinale je jedina faza italijanskog kupa u kojoj se igra na dvije utakmice, a od ove faze prisutni su i produžeci ukoliko ne bude pobjednika. U dosadašnjim rundama odmah su se izvodili penali, a ovo pravilo ne važi za polufinale i finale.

Finale je zakazano za 13. maj na "Olimpiku" u Rimu.