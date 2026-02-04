logo
Inter "protjerali" sa "Meace", ali ne smeta im: "Nerazuri" prvi polufinalisti Kupa Italije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Zbog ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara fudbaleri Intera ugostili Torino u Monci.

Inter Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Fudbaleri Intera prvi su polufinalisti Kupa Italije. Iako su u duelu sa Torinom bili nominalni domaćini, nisu mogli da igraju na svom stadionu "Đuzepe Meaca", nego su četvrtfinalni susret najmasovnijeg takmičenja morali da odigraju u Monci.

Naime, zbog održavanja svečane ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara, koje će ovog februara biti održane u Milanu i Kortini d'Ampeco, pomenuti duel preseljen je u obližnju Moncu. Međutim, nije to smetalo "nerazurima" da opravdaju ulogu favorita i savladaju "bikove" iz Torina 2:1 (1:0).

Iako je Kristijan Kivu na teren izveo kombinovan sastav, na početku bez prvog strijelca Lautara Martineza, oba "zamjenska" napadača upisala su se u strijelce. Anž-Joan Boni pogodio je u 35, a Andi Dijuf u 48. minutu.

Ipak, nisu se gosti tu predali. Sandro Kulenović, donedavni fudbaler zagrebačkog Dinama, u drugom nastupu za Torino upisao se prvi put u strijelce. Smanjio je na 2:1 u 57. minutu, ali u preostalih nešto više od pola sata promjene rezultata nije bilo.

Podsjetimo, trofej osvojen prošle godine brani Bolonja, koja će u četvrtfinalu 11. februara igrati sa Laciom. Inter će u polufinalu igrati sa boljim iz duela Napoli - Komo.

KUP ITALIJE - ČETVRTFINALE:

Inter - Torino 2:1 (1:0)

Četvrtak:

Atalanta - Juventus (21.00)

10. februara:

Napoli - Komo

11. februara:

Bolonja - Lacio

Tagovi

Kup Italije Inter Torino

