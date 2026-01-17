logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Inter nastavio pohod na "skudeto"

Inter nastavio pohod na "skudeto"

Autor Haris Krhalić
0

Minimalan trijumf Intera za nova tri boda.

ILautaro Martinez slavi pogodak protiv Udinezea Izvor: Andrea Bressanutti / Zuma Press / Profimedia

Fudbaleri Intera upisali su trijumf u Udinama savladaši domaći Udineze rezultatom 1:0. „Neroauzri“ će tako i nakon ovog kola zadržati minimalno tri boda prednosti nad drugoplasiranim Milanom.

Trijumf Interu je donio ko drugi nego Lautaro Martinez u 20. minutu nakon asistencije Esposita. Bio je to 11 pogodak za Argentinca ove sezone u Seriji A čiji je i najbolji strijelac.

Imali su gosti i u ostatku meča više od igre, ali se rezultat do kraja nije mijenjao. Bila je ovo 16 pobjeda Intera ove sezone, a pored toga imaju jedan remi i četiri poraza.

„Neroazuri“ su posljednji poraz doživjeli u novembru prošle godine upravo od Milana, a od tada su od moguća 24 boda osvojili 22, a jedini remi u tih osam utakmica doživjeli su prošle sedmice kada su sa još jednim pretendetnom za titulu, ekipom Napolija, odigrali 2:2.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Inter Udineze

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC