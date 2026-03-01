Zvezdin đak koji je s OFK Beogradom pobijedio Partizan: "Nagradio nas onaj odozgo"

Aleksej Vukičević (20) učestvovao u velikoj pobedi OFK Beograda protiv Partizana.

OFK Beograd pobijedio je Partizan u gostima 2:1 (1:1) golovima iskusnog Milana Rodića, a kraj njega u odbrani sjajan meč odigrao je mladi Aleksej Vukičević (20). U pitanju je nekadašnji Zvezdin đak koji je ljetost stigao u redove "romantičara" i uspio je da privuče pažnju na jučerašnjoj utakmici.

"Nisam imao tremu prije utakmice s Partizanom. Prije svake utakmice postoji trema, ne može ti biti svejedno, ali nije bilo ono kao - frka, sad je utakmica, pa kao da smo se uplašili nečega. Mi smo znali šta nas očekuje i spremili smo se taktički više. Što smo i pokazali u drugom poluvremenu, prvo poluvrijeme manje-više. Tako da nas je onaj odozgo nagradio u 95. minutu", izjavio je Vukičević za Tanjug.

Prema njegovim ijrečima, ključni trenutak bio je gol Milana Rodića pred odlazak na pauzu, kada je zaspala odbrana Partizana: "Taj gol nas je dosta podigao, pogotovo u svlačionici, nije bilo neke tenzije jer smo dali gol za izjednačenje i onda su odmah svima bile pozitivnije misli. I vidjeli smo da možemo da preokrenemo, vjerovali smo u to. I onda smo u drugom poluvremenu stvarno izašli u visok presing. Partizan nije mogao da igra, golman njihov davao je duge lopte na Kostića, nisu mogli da izađu iz našeg presinga i mislim da je tu presudilo ko će da pobijedi".

Iako priznaje da je Partizan imao prilike, imao je osjećaj da OFK može do cijelog plena: "Oni su veliki klub, imaju dosta kvalitetne igrače. Zahid kad je ušao, mislim da su tu malo dobili krila, jer je stvarno jedan fenomenalan igrač. I on je imao onu baš dobru šansu, ono kad je Gobeljić malo lošije intervenisao na nekih šest metara. Tu smo imali malo sreće. Ali znači nam, normalno. Ovaj naš presing nas dovede do toga da mi odigramo dobro. Mislim da smo bili sigurni, igrali su pored mene Rodić i Gobeljić, pa je to bilo iskustvo pored mene".

Talentovani momak iz Sombora kaže da uživa u OFK Beogradu.

"Nekako mi je OFK Beograd ušao pod kožu. Osjećam se mnogo lijepo tu i volim taj klub, i svi ljudi koji rade tamo su stvarno pozitivni i nasmijani, i svi su mnogo dobri. I navijači, naravno, to dosta znači, juče su nam isto pružili ogromnu podršku. Ne razmišljam o tom nekom odlasku u Zvezdu, mislim da je cilj i meni i klubu da se desi neki transfer u inostranstvo. Mislim da je to, onako isto što se kaže, nagrada i to je neki moj cilj. Da li će to biti na ljeto ili na zimu, kad god se desi, super je", rekao je on.

