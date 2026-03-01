Gdje je Mika Murinen? Opet lomi koševe u dresu Finske!

Poslije dugo vremena Mika Murinen opet na terenu, ovoga puta u dresu reprezentacije Finske

Izvor: Twitter/printscreen/@FIBAWC

Finski košarkaš Mika Murinen privukao je ljetos pažnju na sebe dok je "lomio obruče" na Eurobasketu, zbog čega je i Partizan odlučio da angažuje ovu zvijezdu srednjoškolske košarke u SAD.

Međutim, njegovo prilagođavanje na Evroligu bilo je neuspješno i u međuvremenu je napustio Partizan, makar je tako rekao u Finskoj dok mu se klub još nije zvanično zahvalio. Bilo kako bilo, Murinen je opet zaigrao za reprezentaciju Finske i učestvovao je u pobjedi nad Belgijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Finska je slavila 78:75, a Mika Murinen je zabilježio dva poena za osam minuta na parketu, ali i taj jedan koš bio je dovoljan da privuče pažnju na društvenim mrežama.

Pogledajte i zbog čega, ovako je "polomio" obruč Belgije:



Ovo je inače prvi meč koji je Mika Murinen odigrao od 13. kola ABA lige protiv Borca iz Čačka, kada je proveo tri i po minuta na parketu. To je inače bilo još 3. januara ove godine, poslije čega više nije igrao za crno-bijele i u više navrata govorio je o tome da je njegova misija u Partizanu završena.

Šta je Murinen rekao na odlasku iz Partizana?

"Upravo ovo mi je trebalo. Htio sam da osjetim profesionalnu košarku, da učim od dobrog trenera, da to uradim u najtežem košarkaškom gradu. Partizan je zaista sjajno mjesto za igranje. Sazrio sam kao igrač tokom ovih šest mjeseci. Nisam dobio ulogu kakvoj sam se nadao, ali sam vidio šta znači biti profesionalac svakog dana. Sada sam spremniji za izazove koji slijede", rekao je Murinen nedavno za finski "YLE".

"Uživao sam u radu sa Željkom. Najbolji je trener kog sam ikada imao. Zahtijevao je mnogo, ali mu je u isto vrijeme stalo do nas. Vrijeme provedeno sa njim je bilo kraće nego što sam se nadao, ali se promjene dešavaju na najvišem nivou košarke. Vidio sam šta je profesionalna košarka i naučio kako bi trebalo da se adaptiram kada se situacija promijeni, čak i kada se to desi usred sezone."