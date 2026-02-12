"Profesionalna avantura se pretvorila u fijasko": Španci surovo o Miki i odnosu prema Partizanu

Košarkaš Partizana Mika Murinen je na lošem glasu - nakon što u crno-bijelom dresu nema dovoljno minuta i nakon što zbog tetovaža izostaje sa mečeva, španski mediji zaključili su da se ne živi od stare slave

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Finski košarkaš Mika Murinen (18) bio je zvijezda minulog Evropskog prvenstva. Međutim, kako se, naročito u sportu, ne živi od stare slave, tako i ovaj momak ne uspjeva da se probije na pozornicu sporta kojim želi da se bavi. Treneri u Partizanu, čak njih trojica, nisu mu pronašli munute u timu, a o spremnosti za igru govorio je i Đoan Penjaroja, nedavno. Da postoji problem primijetili su i evropski mediji pa je popularna "Marka" kritički ocijenila formu i pristup Finca.

Da mu je glava u oblacima i da neprestano misli na NBA moglo se zaključiti i iz prvih izjava po dolasku u Beograd - već tad je naglasio da je Srbija samo kratka stanica u karijeri o kojoj sneva. Ipak, da će put do uspjeha biti težak već sad se vidim. Najtrofejniji trener Željko Obradović, kratak period na čelu tima Mirka Ocokoljića i dolazak Đoana Penjaroje - ove tri situacije nisu bile dovoljne da se pronađe mesto u timu za mladog Murinena. Zašto?

"Zvučalo je idealno, ali prva profesionalna avantura finskog talenta pretvara se u potpuni fijasko. Izgubljena sezona za jedno od najvećih razočaranja Evrolige", stoji u tekstu Marke.

"Krilo visoko 210 centimetara, sa rasponom ruku od 220 centimetara, koje se sa 15 godina priključilo Zentro Basketu, razvojnom klubu iz Madrida, uopšte se nije prilagodilo. Kod Obradovića je igrao malo. Nakon ostavke trenerske legende, nije dobio veću priliku ni kod privremenog trenera Mirka Očokoljića. Još manje kod Španca Đoana Penjaroje. Njegova statistika u Evroligi gotovo je neprimjetna: šest utakmica i ukupno 10 minuta i 57 sekundi na parketu. Najviše je igrao protiv Baskonije – svega tri minuta i 35 sekundi."

Ako trojica različitih trenera tokom iste sezone ne ukažu povjerenje jednom igraču, vjerovatno problem nije u onima koji sjede na klupi.

Jeste istakao Penjaroja da Murinen ima potencijal da postane vrhunski košarkaš, to je posebno naglasio u intervjuu za MONDO, ali činjenica je da trener Partizana ne uspjeva da utiče na razmišljanje Finca. "Marka" je napisala: "Španski trener aludira na brutalna zakucavanja koja je Finac izvodio tokom Evrobasketa - poteze koji su postali viralni i koji su mladog igrača prerano vinuli u zvijezde. Sa reprezentacijom je, uprkos tome što je bio najmlađi učesnik turnira, imao značajnu ulogu u osvajanju četvrtog mjesta Finske. Odigrao je osam utakmica, prosječno 11,1 minut, uz 6,6 poena i isto toliko indeksnih poena po meču.

Profesionalizam finskog čuda od djeteta doveden je u pitanje. Srpski mediji su prije nekoliko sedmica objavili upečatljiv detalj. Nakon što je tokom cijele sezone imao malu minutažu, Murinen je trebalo da dobije priliku u jednoj utakmici ABA lige zbog povrede saigrača Alekseja Pokuševskog. Međutim, na kraju je izostavljen iz sastava. Naime, profil jednog tatu studija objavio je njegovu nedavnu fotografiju sa tetoviranja. Igrati (i znojiti se) ubrzo nakon tetoviranja može biti kontraproduktivno.

Krilo je potpisalo trogodišnji ugovor sa Partizanom, iako se već spekuliše da ga neće odraditi do kraja. U NCAA ligi, gdje su mu nudili milionske iznose, bio je na meti brojnih univerziteta: Djuk, Sjeverna Karolina, Mičigen, Arkanzas, Kentaki... Upravo tamo ili čak u NBA ligi, vidi budućnost", surovo, ali istinito zaključio je španski medij.