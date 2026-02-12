Džanan Musa: Svi znamo da bi nas Partizan razbio, ali ne znate šta su Panter i Ledej uradili

Bivši as Real Madrida Džanan Musa setio se haosa na utakmici protiv Partizana, crno-bijele dominacije i velikog preokreta njegovog tima za plasman na F4. Otkrio je i detalje koji se nisu vidjeli u TV prenosu.

Izvor: YouTube/6.75range/Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

As Dubaija Džanan Musa (26), bivši poenter Real Madrida, i dalje živo pamti evroligašku plej-of seriju protiv Partizana 2023. godine. Bila je to jedna od najuzbudljivijih serija u istoriji najjačeg takmičenja i obilježila ju je i velika tuča na terenu na kraju druge utakmice u Madridu, koju su crno-bijeli dominantno pobijedili kao i prvu, za vođstvo 2:0.

Svi pamte divljačke poteze Geršona Jabuselea, okršaj Kevina Pantera i Serhija Ljulja poslije kojeg je sve buknulo, a Džanan Musa je u gostovanju podkastu "6.75 range" otkrio i što se nije znalo - da su temperaturu "podgrijali" dobacivanjima Zek Ledej i Kevin Panter.

"Sa ove tačke gledišta gledam da smo osvojili tu titulu. Volio bih da smo je drugačije osvojili, sigurno. Da je sve bilo normalno, razbili bi nas ovdje treću utakmicu i to svi znamo. Bili smo tu u nokdaunu, kakav nikad nisam osjetio u životu. Šta god da smo uradili, nije prolazilo. Jedna taktika, druga taktika, idi ispod, igraj zonu... Sve su kažnjavali, pripremili su utakmice strašno", vratio je film Musa na dvije blistave partije Partizana u Madridu.

U završnici druge utakmice, pri apsolutnoj dominaciji Beograđana, Musa je primijetio dva momenta koja su uticala i na opšti haos na terenu i na nastavak serije.

"Bila je jedna greška koju je po meni Panter napravio i koju vjerovatno niko ne zna i verovatno Aleksa (Avramović) nije ni rekao... Kada je Panter napravio zadnju promjenu pred Serhijom (Ljuljom), mislim da je Zek rekao iza nešto uz psovku, 'to', ili 'cook him'. Mislim da je i Panter nešto rekao Serhiju u facu dok je driblao. Nije to bilo od driblinga ili nešto, već stvarno provokacija. Znam da je Zek rekao nešto ružno, što ne bih da ponavljam na TV-u. I nisam čuo šta je Kevin rekao Serhiju. I desilo se šta se desilo, znamo kakav je Ljulj karakter i na treningu. I desilo se šta se desilo", nasmijao se Musa.

"Nije bilo samo to što se vidjelo"

"Nije sigurno bilo samo to (što se vidjelo). Bila je psovka što se tiče Zeka, to sigurno znam, a Kevina nisam čuo, ali nešto je rekao. Možda je bilo nešto košarkaški, nešto provokacija, ali reakcija Serhija je bila takva da neću da ulazim bolje, nijednoj ekipi to nije trebalo. Mislim da su se sami uvukli u to. Volio bih da se drugačije to završilo, ali ne možemo da vratimo vrijeme"

Kako su reagovale legende Reala, poput Ćaća Rodrigeza, Serhija Ljulja, kada je Partizan vodio 2:0?

"Sad ću da vam objasnim. Iako se ta situacija desila, nismo mislili da ćemo da izgubimo, ali pamtite kako smo počeli ovdje treću utakmicu? Bilo je 20 za njih. Vratili smo se u trećoj četvrtini, Gos je pogodio trojku sa sredine. Poslije toga se desio onaj nesrećan slučaj u Ribnikaru i onda nas je sve to poremetilo".

Kada je Partizan u "majstorici" poveo 18 razlike, legende Reala Serhio "Ćaćo" Rodrigez i Serhio Ljulj uletjeli su u svlačionicu i bijesno reagovali.

"Kada smo dobili tu drugu utakmicu, pomisliš da nema šanse da vas opet dobiju. Ljulj je ušao na 'minus 20' u svlačionicu, kao i Ćaćo. Bila su tu dva televizora i oba su bila razbijena. Sve je letjelo po svlačionici i rekli su 'Hajde jednom, hajde drugi put, ali da nam uzmu Fajnal-for ispred očiju, to je nemoguće'. I onda su izašli na teren i rekli nam: 'Nema šanse ovo da izgubimo, sigurno ne gubimo'. Vratili smo se onda ne znam kako i dobili sedam-osam razlike. Otišli smo na Fajnal-for, a ta serija uzela mi je 10 godina života".

"Pitao sam se 'Druže, šta je ovo?'"

Musa je pokušao da se bar kod kuće isključi iz svega, ali su navijači saznali njegov broj telefona.

"Došao sam kući poslije toga, na svim svi vijestima, TV-u. Tada sam još imao Viber i neko je došao do mog broja. Od 300 različitih ljudi sam dobio poruke i pozive. Pomislio sam da je nemoguće i otišao da promijenim broj, mada se na Viberu svim tim ljudima javi automatski da sam promijenio broj. Promijenim broj, a telefon nastavlja isto da treperi, pitao sam se 'Druže šta je ovo?'", nasmijao se.

Real je poslije toga na Fajnal-foru u Kaunasu osvojio svoju rekordnu 11. titulu prvaka Evrope, pobjedama protiv Barselone u polufinalu (78:66), pa Olimpijakosa u finalu, košem Serhija Ljulja (79:78).

"Kad se sve završilo, otišlo smo rasterećeni na Fajnal-for, ni to finale nije trebalo da osvojimo, Olimpijakos je cijele sezone bio top, vodio je cijelu utakmicu, Ljulj je na kraju dao koš za titulu".