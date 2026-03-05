"Da li se i dalje dokazujete?": Novinar uvrijedio Đokovića, a Indijan Vels još nije počeo

Srpski teniser Novak Đoković iznio je utiske po dolasku u Sjedinjene Američke Države

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) započinje pohod na 102. titulu. U sezoni za nama uspio je da se domogne jubilarne 100, a onda u Atini i 101, a sada je vrijeme za nove pohode. Stigao je u Kaliforniju i čini se da je spreman za nove izazove, a u tome mu može pomoći i novi proizvod kojim se pohvalio na konferenciji za medije.

"Lijepo je ponovo biti u Americi, a Indijan Vels je jedan od dva turnira 'Sunshine Doublea'. Imao sam dosta uspjeha na ovom turniru i oduvijek mi je bio jedan od omiljenih. Mislim da nisam jedini igrač koji ga voli - sjajno vrijeme, odlični uslovi, infrastruktura, lokacija, blizina Los Anđelesa, jednog od najljepših gradova za posjetu i istorija turnira. 'Teniski raj' je zaista pravi naziv. Uživam i nadam se da ću imati dobar turnir", započeo je Novak Đoković na konferenciji za medije.

Potom je Novak dobio vrlo zanimljivo pitanje, čini se da novinare nije mnogo zanimala forma Srbina, veće interesovanje vladalo je za povratak legendarne Serena Vilijams. Amerikanka je ponovo u protokolu za povratak na teren, pa hoćemo li je vidjeti?

"Ne znam. Nisam razgovarao s njom, ali pretpostavljam da postoji opšti utisak da se vraća - gdje i kako, u singlu ili dublu, to ne znamo. I da sam na njenom mjestu, vjerovatno bih to i sakrio. Ali svi su uzbuđeni i povratak se nestrpljivo očekuje. Vidjećemo."

Možda je prava prilika na Vimbldonu? "I ja sam razmišljao o tome, ali ne znam. Možda će odigrati neki turnir u dublu sa sestrom Venus, to bi bilo lijepo vidjeti - i za mene i za ljubitelje tenisa. Ona je jedna od najvećih sportistkinja, pa bi bilo sjajno da se vrati."

Da li se Novak Đoković i dalje dokazuje?

Novak Đoković piše istoriju tenisa svakim izlaskom na teren. Ipak, pored brojnih uspjeha, osvojene medalje na Olimpijskim igrama, pored 24 grend slem titule i 101 trofeja u kolekciji, ostaje pitanje da li se Đoković i dalje dokazuje?

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

"Naravno. O tome sam govorio posljednjih godina, pogotovo kako su pitanja o trajanju moje karijere postala učestalija. Ciljevi i motivacija uvijek postoje - želite da pobjeđujete i osvojite nove titule, nadam se i grend slem. Bio sam blizu u Australiji i to je bio sjajan početak godine, naročito jer nisam igrao finale od Vimbldona 2024. i prošle godine nisam uspio da dođem do finala nijednog slema.

Pobjeda nad Sinerom u pet setova bila je jedna od najemotivnijih i najboljih mečeva koje sam odigrao u posljednje vrijeme. Potom sam imao sjajan meč sa Alkarazom, koji je bio bolji, ali rezultat je za mene i dalje fenomenalan. Dokazao sam sebi i drugima da mogu da se takmičim na najvišem nivou i pobijedim najbolje. Zato ne vidim razlog da ne nastavim, sve dok imam motivaciju i kvalitet."

Pitanje o mladom igraču Lerneru Tienu "Vrlo je talentovan igrač. Igrao sam s njim na US openu prošle godine, možda mu je to bila prva noćna sesija i nije pokazao maksimum. Ali imao je sjajne pobjede, poput one protiv Medvedeva u Australiji i dobrih nastupa u Majamiju. To je nova generacija igrača - Menšik, Fonseka i drugi. Fonseka je dobio mnogo pažnje, što je lijepo, ali i ostali zaslužuju priznanje zbog rezultata koje postižu. Tien ima Mia Čenga u timu, velikog šampiona i nekoga ko razumije pritisak mladih igrača. Čeng je najmlađi osvajač grend slema u muškoj konkurenciji, pa može da mu pruži dobar savjet i podršku. Tien ima sve preduslove da postane vrhunski teniser - na njemu je da nastavi da radi, a vrijeme će pokazati", rekao je Novak Đoković o nasljednicima.

"Raspored mi je i dalje neizvjestan, kao i prethodnih godina - uglavnom se vrti oko grend slemova. Biram turnire koji me inspirišu, ne samo teniski već i emotivno ili profesionalno. Indijan Vels je jedno od mjesta na koje se rado vraćam, iako u posljednjoj deceniji nisam imao velike rezultate. U prvoj deceniji karijere ovdje sam imao mnogo uspjeha. Uživam u takmičenju i u kontaktu sa publikom. I dalje sam treći na svijetu, što nije loše. Još imam takmičarski motiv i nastaviću dok ga osjećam."

"Uvijek se pojavi nešto što treba rješavati"

Kad neko ima 38 godina i profesionalno se bavi sportom uglavnom se postavlja pitanje o fizičkoj spremi. Novak Đoković mogao se samo pohvaliti situacijom u kojoj se nalazi.

"Koliko god dobro možete da se osjećate, sve je stvar svakodnevnog upravljanja stanjem. Baza koju sam izgradio u pripremnom periodu je vrlo dobra, možda najbolja u posljednje tri-četiri godine. Sezona je duga i morate da se prilagođavate - uvijek se pojavi nešto što treba rješavati. Srećom, ništa ozbiljno što bi me spriječilo da igram. Naprotiv, osjećam se dobro, iako uvijek ima sitnica kojima se bavim. Uopšteno, stanje je pozitivno", rekao je.