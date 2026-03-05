"Oduzimali su im srpske zastave u Istanbulu": Čovića neprijatno iznenadio potez Turaka

Nebojša Čović otkio je neprijatno iznenađenje koje su srpski navijači doživjeli u Istanbulu, a pričao je i o naturalizovanim igračima.

Izvor: © MN press, all rights reserved

Košarkaši Srbije doživjeli su dva poraza od Turske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Prvo u Beogradu, pa onda i u Istanbulu. Igrali su u oslabljenom sastavu, a o tome zašto se neki igrači nisu odazvali pričao je Nebojša Čović. Nije to bila jedina tema. Otkrio je i šta se dogodilo u Turskoj.

"Turcima čestitam na dvije pobjede, ali kada se analiziraju 'prozori' oni su imali najmanje promjena igrača, dok je Srbija imala najviše promjena. Ono što takođe želim da kažem jeste da je pred prvu utakmicu ambasador Turske tražio prijem u KSS i to se i dogodilo, razgovarali smo. Izrazio je tada zabrinutost da na utakmici reprezentacija ne dođe do nekih provokativnih situacija koje su bile na meču Partizana i Fenerbahčea. Rekli smo mu da se to neće dogoditi i da će sve da bude kako treba. U Pioniru su imali oko 300 navijača, velika većina je bila u turskim dresovima i nije bilo nikakvih problema. Aplauzom su ispraćeni poslije himne, bio je tu i predsjednik tamošnjeg saveza Hido Turkoglu. Sve je bilo u redu", počeo je Čović razgovor za "Danas".

Onda je ispričao kakvo se neprijatno iznenađenje dogodilo u Istanbulu nekoliko dana kasnije.

"Neprijatno nas je iznenadilo je to da su našim navijačima na ulazu u halu u Istanbulu oduzimali srpske zastave. Izgovor je bio da je to zarad njihove bezbjednosti. Ti naši navijači, kojih nije bilo više od desetak, su sve ozbiljni porodični ljudi koji su sjedili iza naše klupe."

"Ataman bi nam bolje sudio"

Dosta komentara izazvalo je suđenje u obje utakmice i neke sporne odluke arbitara.

"Šta da vam kažem oko suđenja, a da ne bude ona čuvena 'ko gubi, ima pravo da se ljuti'. Mi se ne ljutimo samo pošto smo dugo u košarci i pratimo, moramo da primijetimo neobično ponašanje sudija iz Slovačke i Letonije u Beogradu sa nekim neobičnim odlukama, najblaže rečeno. Tu je i više od neobičnog ponašanja sudije iz Bugarske u Istanbulu. Lično mislim, da se malo i našalim, da bi nam Ataman bolje sudio. Ali, ne treba da postoji panika. Ovo su samo pouke i veliko iskustvo za nas. Moramo za mečeve u julu sa Švajcarskom (2. jul) i BiH (5. jul) da formiramo što je moguće jači sastav i da ostvarimo dvije pobjede."

"Mi imamo naturalizovanog igrača"

Tvrdi prvi čovjek KSS da još uvijek nema razloga za paniku kada je plasman na Svjetsko prvenstvo u pitanju, a dotakao se i naturalizovanih igrača Turske.

"Nema razloga za paniku, ali ima razlog da sistem još bolje uvežemo. Što se tiče turske reprezentacije interesantno je da je Biberović naturalizovan, Larkin takođe, Osmani je Albanac koji ima njihovo košarkaško državljanstvo. Najavljuje se da će Tariku da skinu zvjezdicu i da neće više igrati kao naturalizovan igrač, Bošnjak je iz Zenice. Džedi Osman je rođen u Ohridu, majka mu je iz Novog Pazara i kod njegovog imena nema ni zvjezdice. Nevjerovatno je da mi imamo naturalizovanog igrača, uprkos svim našim ljudima u FIBA, a to je Stefan Miljenović koji je rođen u Kanadi", zaključio je Čović.