Zbog vrijeđanja Nebojše Čovića prekinuto polufinale Kupa Radivoja Koraća: Arijan Lakić molio Grobare da prestanu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Sudije su prekinule polufinale Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege zbog vrijeđanja Nebojše Čovića sa tribina.

Prekinut meč Partizana i Mege zbog skandiranja Nebojši Čoviću Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Meč polufinala Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege prekinut je početkom četvrte četvrtine zbog skandiranja sa tribina i ubacivanja predmeta na teren.

Igrao se 31. minut, rezultat je bio 61:47 za Megu, a prvo je na teren upala jedna petarda i nekoliko predmeta. Potom smo čuli pogdno skandiranja i vrijeđanje predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića sa tribina.

Pogledajte i posluštajte kako je to izgledalo: 

Pogledajte

01:24
Navijači Partizana vređaju Nebojšu Čovića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

U tom momentu tajm-aut je uzeo trener Partizana Đoan Penjaroja kako bi pripremio ekipu za finiš meča, ali kako su se skandiranja pojačala, sudije su reagovale. Arbitri su prvo tražili da se neko iz Partizana obrati, pa smo čuli kako Arijan Lakić obraća navijačima.

"Molim vas da prestanete, dajte sportsko navijanje, pomozite nam da preokrenemo. Hajde, hajde, hajde", rekao je ljubimac navijača Partizana: 

Pogledajte

00:05
Lakić se obraća navijačima
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Ipak, situacija se nakon toga nije smirila. Čuli su se pogrdni povici upućeni Vesni Čović, supruzi predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojše Čovića i nakon toga su sudije napustile teren i prekinut je meč. Igrači su se poslije nekoliko minuta prekida vratili na zagrijavanje, ali meč još nije nastavljen. 

Pogledajte

00:14
Vređanje Grobara
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

