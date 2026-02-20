"Čuo sam da će atmosfera biti najluđa dosad": Nvora otkrio koga želi u finalu Kupa

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora poslije pobjede nad Spartakom imao je jasnu želju za rivala u finalu - Partizan

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Crvena zvezda obezbijedila je plasman u finale Kupa Radivoja Koraća, nakon što je u tijesnom meču preokrenula protiv Spartaka. Jedan od najvažnijih u timu bio je Džordan Nvora, koji je susret završio sa 22 poena, a posebno je važno to što je u drugom poluvremenu briljirao i ekipu približio cilju u Nišu.

"Mslim da su oni u prvom poluvremenu igrali čvršće od nas. Bili su baš fizički jaki, a mi nismo odgovorili na to. Kada smo i mi zaigrali čvršće, pronašli smo ritam i uspjeli da privedemo utakmicu kraju u našu korist", rekao je Nvora poslije pobjede nad Spartakom.

Nvora nije bio sjajan u prvih 20 minuta meča. O savjetu koji je dao igraču govorio je i Saša Obradović, ali Nvora je objasnio razlog nešto lošijeg početka.

"Nisam bio nervozan. To se ne dešava zbog nervoze. Mislim da je više stvar u drugoj lopti sa kojom smo igrali. Pričali smo dosta o tome - osjećaj je dosta drugačiji od onoga na šta smo navikli. Čak su i ABA liga i evroligaška košarka dosta različite. Nisam nervozan, više je to frustracija, posebno za mene - promašiti slobodna bacanja je za mene jedan od najlakših šuteva koje ću dobiti. Zato je frustrirajuće, ali sada nije bitno. Pobijedili smo, tako da je sve u redu."

"Kada smo maksimalno fokusirani u odbrani, mislim da je bilo kome teško da nam da poene. Sve je počelo od Nikole Kalnića, odbradio je odličan posao. Njegova energija nas je nahranila, uspjeli smo da nastavimo u tom ritmu."

Sljedeći rival potencijalno je Partizan. "Izgubili smo tu utakmicu u Evroligi. Biće zabavno igrati u subotu. Svi pričaju o atmosferi. Mega je takođe dobar tim - pobijedili su nas prije dvije nedjelje. Ne znamo šta sada može da se desi. Ali čuo sam da će atmosfera, bar koliko ja znam, biti jedna od najluđih koje sam vidio, sa navijačima oba tima. Biće uzbudljivo, u svakom slučaju. Uvijek se radujem derbijima."

Na pitanje da li je pomislio da bi ekipa mogla da izgubi u polufinalu, kratko i jasno rekao je: "Ne."

Odakle potiče samopouzdanje Zvezde? "Od igrača koje imamo i od onoga što jesmo. Svi smo sigurni u svoje sposobnosti. Imamo momke koji su veoma profesionalni, svestrani, mogu da rade sve."