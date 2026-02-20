Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Spartak i prošli u finale Kupa Radivoja Koraća.
Crvena zvezda je prvi finalista Kupa Radivoja Koraća. Crveno-bijeli košarkaši savladali su Spartak iz Subotice u prvom polufinalu 86:69 i sada čekaju boljeg iz meča Partizana i Mege u borbi za trofej.
Djelovalo je u trećoj četvrtini da bi Spartak opet mogao do pobjede protiv crveno-bijelih, a onda je na kraju treće i početku četvrte četvrtine tim Saše Obradovića zaigrao granitnu odbranu, krenuo redom da krade lopte, uzima lake poene i serijom 22:0 je prelomljen ovaj meč. Nakon što je poslije te serije Crvena zvezda pobjegla na 71:56, nije bilo povratka Subotičanima.
Crvena zvezda je u finalu Kupa Radivoja Koraća: Muka skoro 30 minuta, pa strašna serija za pobjedu
Poslije samo dva poena u prvom dijelu igre, Džordan Nvora je na kraju upisao 22, dok je Kodi Miler-Mekintajer upisao 20. Izdundu je sa 11 poena i šest skokova bio jako bitan. Sa druge strane Olivije Henlan je imao 22 poena, Igor Drobnjak je upisao 16.
Odlično je počela Crvena zvezda i poslije dominaciije u skoku Ebuke Izundua brzo se popela prednost na dvocifrenu (18:8). Na odmor se otišlo sa 20:13 za Zvezdu, a poslije trojki sa obje strane na startu druge četvrtine krenula je Zvezda da griješi pa je trojka Drobnjaka donijela prednost 30:29 Subotičanima. Sekunda je falila timu Vlade Jovanovića da ode sa prednošću na poluvrijeme, ali to se nije desilo jer je uz zvuk sirene Kodi MIler-Mekintajer pogodio za 38:37.
U drugom poluvremenu je sve krenulo u znaku Spartaka koji je uspio da povede i nakon trojke Hokinsa vodio je 56:49. u 27. minutu. Ipak potom se ugasio tim Vlade Jovanovića, vidjeli smo seriju od 22:0 krajem treće i početkom četvrte četvrtine i to je odlučilo meč.
- Crvena zvezda: Miler-Mekintajher 20 (4as), Plavšić 2, Miljenović 6 (4sk), Nedeljković, Batler 8, Davidovac 5 (6sk), Kalinić 6 (4as), Dobrić 6, Izundu 11 (6sk), Stojković, Nvora 22 (7sk), Radošić
- Spartak: Banjac, Drobnjak 16 (4sk, 4as), Henlan 22 (5 sk, 3as), Momirov, Medarević 7 (7 sk), Gegić 10 (4sk), Ilić (5sk), Hokins 10, Bodrožić. Nikolić 4 (4sk), Rebić, Mlađenović