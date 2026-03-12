Košarkaš Baskonije nahvalio udarni tandem Crvene zvezde

Košarkaš Baskonije Markus Hauard nahvalio je Zvezdin udarni tandem Čimu Moneka i Kodija Milera-Mekintajera.

Košarkaš Baskonije Markus Hauard koji se u jednom momentu dovodio u vezu sa Crvenom zvezdom, nahvalio je nekadašnje saigrače Čimu Monekea i Kodija Milera-Mekintajera. Španskom timu ne ide dobro ove sezone, pa se i šuter iz Portorika utopio u sivilo ekipe.

Plejmejker je fokusiran na aktuelni klub i nije želio da se osvrće na spekulacije od prošlog ljeta kada su ga selili na Mali Kalemegdan. Što se tiče Čime Monekea istakao njegov košarkaški intelekt, dok je uživao i u saradnji sa Kodijem.

"Mislim da je stvar koja se često previdi kod Čime, zbog energije, koja je, kako ste rekli, veoma visoka, njegov košarkaški IQ, koji je ekstremno visok. Veoma, veoma pametan igrač. Sigurno gleda puno košarke. Razumije timove i igrače. Ono što ga čini posebnim je kako uspijeva da pročita akcije i prije nego što se dese, kako uspijeva da brzo shvati šeme protivnika. Veoma je inteligentan u pristupu igri. To je ono što ga razlikuje, uz njegovu energiju", rekao je Hauard u intervjuu za "Basketballsphere".

"Kodi je, takođe, inteligentan igrač, ali i njegova agresivnost… Sa pozicije plejmejkera je opasan na mnogo načina. Može da kreira za sebe, ali, kao kada smo igrali zajedno, kreira i za druge igrače. Njegova igra je svake godine postajala sve bolja i bolja. Imao sam sreću da igram s njima. Definitivno su pomogli da izvučem mnogo sjajnih segmenata moje igre. Uživao sam dok smo dijelili parket."

Hauard se dovodio u vezu sa Crvenom zvezdom, ali prema njegovim riječima to su bile samo glasine jer niko iz njegovog tima nije bio obavješten o potencijalnom interesovanju.

"Nisam čuo ništa o tome sa moje strane. Ništa nije došlo do mog tima što se toga tiče, pa nisam siguran da li je istinito ili nije. Niko mi ništa nije rekao."

