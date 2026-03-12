Nestvarni Mondo Duplantis oborio svjetski rekord 15. put (VIDEO)

Nestvarni Armand Mondo Duplantis oborio svjetski rekord preskočivši letvicu na 6,31 metar.

Čudesni Šveđanin Armand "Mondo" Duplantis (26) oborio je svetski rekord u skoku motkom čak 15. put. Na turniru "Mondo Klasik" u Upsali u Švedskoj preskočio je u četvrtak letvicu postavljenu na visinu od 6,31 metar. I to iz prve.

Duplantis je odmah ogrnuo švedsku zastavu i trčao po stazi da proslavi sa svojom vjerenicom Desire Inglander i sa navijačima. "Ovo je moj dom i svaki put osjetim ogroman ponosan da se takmičim za vas i za Švedsku", rekao je Duplantis oduševljenim navijačima poslije nastupa.

Dva puta obarao rekord u Beogradu

Duplantis je drugi put oborio svjetski rekord u rodnoj zemlji, ali prvi put u dvorani. Prošlog juna je preskočio 6,28 metara u Stokholmu, na Olimpijskom stadionu.

Svih 15 Duplantisovih svjetskih rekorda:

6,17 m – Torino (8. februar 2020)

6,18 m – Glazgov (15. februar 2020)

6,19 m – Beograd (7. mart 2022)

6,20 m – Beograd – Svetsko dvoransko prvenstvo (20. mart 2022)

6,21 m – Judžin (24. jul 2022)

6,22 m – Klermon-Feran (25. februar 2023)

6,23 m – Judžin (17. septembar 2023)

6,24 m – Sjamjen (20. april 2024)

6,25 m – Pariz – Olimpijske igre (5. avgust 2024)

6,26 m – Hožuv (25. avgust 2024)

6,27 m – Klermon-Feran (28. februar 2025)

6,28 m – Stokholm (15. jun 2025)

6,29 m – Budimpešta (12. avgust 2025)

6,30 m – Tokio – Svetsko prvenstvo (15. septembar 2025)

6,31 m – Upsala (12. mart 2026)

