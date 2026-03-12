logo
Nestvarni Mondo Duplantis oborio svjetski rekord 15. put (VIDEO)

Nestvarni Mondo Duplantis oborio svjetski rekord 15. put (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nestvarni Armand Mondo Duplantis oborio svjetski rekord preskočivši letvicu na 6,31 metar.

Armand duplantis oborio svjetski rekord 15 put Izvor: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Čudesni Šveđanin Armand "Mondo" Duplantis (26) oborio je svetski rekord u skoku motkom čak 15. put. Na turniru "Mondo Klasik" u Upsali u Švedskoj preskočio je u četvrtak letvicu postavljenu na visinu od 6,31 metar. I to iz prve.

Duplantis je odmah ogrnuo švedsku zastavu i trčao po stazi da proslavi sa svojom vjerenicom Desire Inglander i sa navijačima. "Ovo je moj dom i svaki put osjetim ogroman ponosan da se takmičim za vas i za Švedsku", rekao je Duplantis oduševljenim navijačima poslije nastupa.

Dva puta obarao rekord u Beogradu

Duplantis je drugi put oborio svjetski rekord u rodnoj zemlji, ali prvi put u dvorani. Prošlog juna je preskočio 6,28 metara u Stokholmu, na Olimpijskom stadionu.

Svih 15 Duplantisovih svjetskih rekorda:

  • 6,17 m – Torino (8. februar 2020)
  • 6,18 m – Glazgov (15. februar 2020)
  • 6,19 m – Beograd (7. mart 2022)
  • 6,20 m – Beograd – Svetsko dvoransko prvenstvo (20. mart 2022)
  • 6,21 m – Judžin (24. jul 2022)
  • 6,22 m – Klermon-Feran (25. februar 2023)
  • 6,23 m – Judžin (17. septembar 2023)
  • 6,24 m – Sjamjen (20. april 2024)
  • 6,25 m – Pariz – Olimpijske igre (5. avgust 2024)
  • 6,26 m – Hožuv (25. avgust 2024)
  • 6,27 m – Klermon-Feran (28. februar 2025)
  • 6,28 m – Stokholm (15. jun 2025)
  • 6,29 m – Budimpešta (12. avgust 2025)
  • 6,30 m – Tokio – Svetsko prvenstvo (15. septembar 2025)
  • 6,31 m – Upsala (12. mart 2026)

(MONDO)

