Mondo opet srušio svjetski rekord!

Mondo Duplantis je po 12. put u karijeri oborio svjetski rekord.

Izvor: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nevjerovatni Arman Mondo Duplantis je postavio novi svetski rekord u skoku sa motkom - preskočio je 6,29 metara na memorijalnom turniru u Budimpešti!

Šveđanin francuskog porijekla je na "Memorijalu Šula Ištvan" čak treći put u 2025. godini pomjerio granciu, a u karijeri mu je ovo 12. svjetski rekord.

Prvi svetski rekord koji je oborio bio je 6,17 sada već davne 2020. godine. Od tada redovno obara rekorde, a pogledajte kako je pao ovaj:

MONDO DUPLANTIS BREAKS THE POLE VAULT WORLD RECORD FOR THE 13TH TIME IN HIS CAREER.



CLEARS 6.29 METERS.



BRILLIANT.pic.twitter.com/t0gdmRO1yP — Chris Chavez (@ChrisChavez)August 12, 2025

Šta je osvojio Mondo?

Sve što je moguće osvojiti. Ima dva zlata sa Olimpijskih igara, sa Svjetskih prvenstava ima dva zlata i srebro, sa Svjetskih prvenstava u dvorani tri zlata, sa Dijamantske lige četiri zlata... A tek mu je 25 godina.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!