"Borčevci" dominiraju u Top 10 najboljih fudbalera Premijer lige BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Čak šest fudbalera banjalučkog Borca našlo se u najboljih 10 igrača šampionata Bosne i Hercegovine po statističkim parametrima.

Od Top 10 najboljih igrača šestorica iz FK Borac Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Crveno-plavi su polusezonu okončali porazom od Zrinjskog u Banjaluci (0:1), ali je statistika na strani banjalučkog kluba, kada su u pitanju svi fudbaleri u Premijer ligi BiH.

Naime, među 10 statistički najboljih igrača, čak šestorica su iz Borca, prenio je "SC Sport".

Lider ove liste je mladi David Vuković sa prosječnom ocjenom 7.74, a ove jeseni je prije nego se povrijedio postigao šest golova, upisao dvije asistencije i 36 uspješnih driblinga.

Odmah na drugoj poziciji je iskusni vezista Borca Miloš Jojić (33) sa dva gola, jednom asistencijom, 18 driblinga i čak 84,88 procenta preciznih dodavanja - za rejting od 7,51.

Treći je takođe "borčevac" - kolumbijski lijevi bek Sebastijan Erera (30) sa rejtingom od 7,49 po utakmici, koji je zaradio upisavši jedan pogodak, pet asistencija i 33 uspješna driblinga.

Tek na četvrtom mjestu, statistički gledano, našao se prvi golgeter Borca i kompletne lige Luka Juričić, koji je zabilježio 16 golova i tri asistencije.

Još dva ofanzivca Borca su na šestom i osmom mjestu - Damir Hrelja (prosječna ocjena 7,26) i Stefan Savić (7,18), dok se između njih "ugurao" fudbaler Sarajeva Adem Ljajić. Nekadašnji reprezentativac Srbije, zasad ima tri gola, jednu asistenciju i 16 driblinga, uz čak 87.5 preciznih dodavanja, za prosječnu ocjenu od 7.19.

Na petoj poziciji je Gruzijac Georgi Gulijašvili, takođe iz "bordo" tima, koji je imao najviše driblinga (64) i asistencija (6), a njegov prosječan rejting po utakmici je 7,39 uz jedan postignuti gol.

Deveto mjesto zauzeo je igrač Zrinjskog Matej Šakota (pet golova, asistencija, 27 driblinga, rejting 7.15), a u Top 10 najboljih je još upao Španac iz prijedorskog Rudara Andres Mohedano. On je postigao četiri gola uz 23 driblinga i 87.06 preciznih dodavanja za prosječan rejting 7.13.

TOP 10

David Vuković (Borac)
Miloš Jojić (Borac)
Sebastijan Erera (Borac)
Luka Juričić (Borac)
Georgi Gulijašvili (Sarajevo)
Damir Hrelja (Borac)
Adem Ljajić (Sarajevo)
Stefan Savić (Borac)
Matej Šakota (Zrinjski)
Andres Mohedano (Rudar Prijedor)

(MONDO)

