"Hvala što ste me poslušali": Medvedev stao pred mikrofon i prozvao Sinera i Alkaraza

Danil Medvedev je poslije poraza u finalu Indijan Velsa na suptilan način prozvao organizatore turnira zbog Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Danil Medvedev je šokirao Karlosa Alkaraza u polufinalu Indijan Velsa, ali nije mogao da ponovi isti rezultat u finalu protiv Janika Sinera. Tamo je poslije velike borbe i dva taj-brejka izgubio od Italijana koji je podigao prvi pehar u sezoni - 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Poslije toga je stao pred mikrofon i na zvaničnoj ceremoniji suptilno "pecnuo" organizatore turnira i dvojicu najboljih igrača na planeti.

"Srećan sam kad god igram ovdje. Tereni su ove godine mnogo brži. Hvala što ste me poslušali. Šalim se, znam da to vjerovatno nije zbog mene. Volim ovaj turnir i uvijek se radujem kada igram ovdje", rekao je Medvedev i tako podsjetio na izjavu Rodžera Federera i Saše Zvereva koji su već javno pričali o tome kako se "namještaju" podloge za njih dvojicu.

Posebno se zahvalio i publici na podršci.

"Hvala i vama ljudi. Znam da kada igram protiv Novaka, Karlosa i Janika da podrška nije na mojoj strani. Ali, mislim da ste bili fer na oba meča. Radujem se da vas vidim ponovo dogodine", završio je Medvedev.

Rodžer Federer je prošle godine javno pričao o tome kako organizatori turnira "namještaju" podloge za Sinera i Alkaraza. Tačnije, usporavaju ih jer to odgovara njima dvojici.

"Razumijem razloge zbog kojih organizatori usporavaju podloge. Slabiji igrači moraju da udare nekoliko fantastičnih udaraca da bi pobijedili Sinera. Da je brže, onda bi možda mogli da udare samo nekoliko i da tako dođu do poena. Zato i direktori razmišljaju u stilu 'Oh, volimo da gledamo Sinera i Alkaraza u finalu'. To je nešto što sa jedne strane pomaže igri, ali sa druge strane moramo da imamo više. Ne samo brzih terena, nego bih htio da vidim kako bi se njih dvojica snašli kada je prebrzo. Sada je presporo i skoro svi igraju na isti način, što su organizatori dozvolili. Zato se dešava da osvojiš Rolan Garos i Vimbldon i onda na US open dođeš i igraš na isti način", objasnio je Federer u podkastu kod Endija Rodika.

