logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Siner izbjegao Alkarazovu sudbinu: Rus prokockao set, Janik uzeo prvi pehar u sezoni

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Janik Siner je u finalu turnira u Indijan Velsu pobijedio Danila Medvedeva i uspio da osvoji prvu titulu u sezoni.

Janik siner pobijedio Medvedeva i osvojio Indijan Vels Izvor: Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia

Janik Siner je šampion Indijan Velsa. Danil Medvedev je u polufinalu šokirao Karlosa Alkaraza, ali Italijan nije doživio istu sudbinu - 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Velika drama, dva taj-brejka, odličan nivo igre ruskog tenisera, ali do pobjede nije došao na kraju.

Prva titula za Sinera u novoj sezoni. Izgubio je od Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena, pa ga je u Dohi izbacio Jakub Menšik (Češka) i u Americi je uspio da podigne prvi pehar u sezoni. Pokazao je Medvedev veoma dobru partiju, ali je to nedostajalo u ključnim momentima meča. Onim najbitnijim...

U taj-brejku prvog seta nije bilo mini-brejkova, Siner je imao prvu meč loptu na 6:5, uslijedila su dva servisa Medvedeva. Prvi je dobio, drugi je izgubio, pa je Siner na svom servisu uzeo set. U taj-brejku drugog seta bila je još veća drama. Danil je poveo sa 4:0 i izgledalo je da će se igrati treći set. Ali, Janik je dobio sedam poena u nizu od tog momenta i pobijedio.

"Terao sam sebe da guram dalje, razmišljao sam i o mogućem trećem setu, ali sam htio da pružim maksimum i da probam da završim posao u dva seta. Bilo je nevjerovatno. Mnogo mi je drago zbog Danila i zbog toga što opet igra na ovako visokom nivou", poručio je Siner.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Indijan Vels Tenis Danil Medvedev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC