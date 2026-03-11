Janik Siner prebacio pritisak na Đokovića: Uzeo mu rekord "ispred nosa"

Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Indijan Velsa i prestigao Novaka Đokovića.

Izvor: EPA/JAMES ROSS/AAP

Drugi teniser svijeta Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Indijan Velsu, pošto je bio bolji od Žoaa Fonseke sa 7:6 (6), 7:6 (4). Ova pobjeda donijela mu je obaranje rekorda koji je do sada držao najbolji teniser u istoriji Novak Đoković. O čemu se radi?

Italijan je od danas igrač sa najvećim procjentom pobjeda na Indijan Velsu i Majami Openu, takozvanom "Sanšajn dablu". Računica je uspostavljena 1990. godine kada su uvedeni ATP Masters turniri i odnosi se na igrače koji su na ovim prestižnim događajima odigrali makar 10 mečeva.

Siner je plasmanom u četvrtfinale podigao svoj ukupan procenat na 84,6%, ispred Novakovih 84,3%, koji za narednog rivala ima Britanca Džeka Drejpera.

Majami Open se igra odmah po završetku Indijan Velsa, i to je turnir koji je Siner već osvajao, ali do sada nije uspio da osvoji titulu u Kaliforniji. Sa druge strane, Đoković je čak četiri puta u sezoni uspio da kompletira "Sanšajn dabl", po čemu je takođe rekorder.

Đoković je prošle sezone poražen u ranoj fazi Indijan Velsa i ima šansu za rekordni šesti trofej i nove bodove za ATP listu, dok je u Majamiju stigao do finala gdje je poražen od Jakuba Menšika.

