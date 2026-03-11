Partizanov fudbaler nije teže povrijeđen: Svi se zabrinuli u Novom Sadu, a on se odmah vraća na teren

Po svemu sudeći, defanzivac Partizana Milan Roganović igraće protiv TSC-a iako se činilo da je u Novom Sadu protiv Vojvodine imao potres mozga.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana ubjedljivo su poraženi na gostovanju Vojvodini (3:0), a to nije bila jedina loša vijest za navijače kluba iz Humske. Novosadski tim prišao je na samo bod zaostatka na tabeli Superlige i tako se aktivno uključio u borbu za drugo mjesto, dok je pouzdani desni bek Milan Roganović (20) već u 25. minutu morao van igre zbog povrede glave koju je zaradio nešto ranije prilikom sudara sa protivnikom.

Zabrinuli su se navijači Partizana da li će crnogorski reprezentativac morati dugo da pauzira nakon te povrede, ali se čini da situacija u Humskoj - barem po ovom pitanju - nije alarmantna. Ispostavilo se da je mladi fudbaler prošao mnogo bolje nego što se u prvi mah činilo, a "Sport Klub" prenosi da će on biti u konkurenciji za tim veću u subotu (16.00) protiv TSC-a iz Bačke Topole, na novom debiju trenera Srđana Blagojevića.

Dok je napuštao teren u Novom Sadu, činilo se da Milan Roganović ima potres mozga zbog kojeg u narednom periodu neće moći da nosi dres Partizana. Ipak, situacija je daleko bolja, pa će se on odmah na narednom meču staviti na raspolaganje novom treneru, kod kojeg je igrao veoma dobro tokom jesenjeg dijela sezone.

Milan Roganović je ove sezone odigrao 30 mečeva za Partizan, a na 23 meča u prvenstvu upisao je i četiri asistencije za saigrače. Tokom ove sezone jedan je od najpouzdaniji igrača Partizana, a posebno kada se ima u vidu koliko su crno-bijeli imali problema u odbrani, gdje su gotovo svi osim njega zbog povreda morali da propuštaju mečeve. Tokom mandata u Humskoj Roganović je postao i seniorski reprezentativac Crne Gore.

